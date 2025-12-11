Un hospital colapsado de pacientes en el estado de Rakhine fue reducido a escombros por un ataque aéreo del régimen militar de Birmania el miércoles por la tarde.

Al menos 30 personas murieron y 70 quedaron heridas en este lugar ubicado en el oeste del país, denuncian un grupo rebelde, un trabajador humanitario y un testigo.

Khine Thu Kha, portavoz del Ejército de Arakan, que combate al régimen en partes del estado costero, declaró que el hospital de la ciudad de Mrauk U fue alcanzado por bombas arrojadas desde un avión militar.

"El hospital general de Mrauk U quedó completamente destruido… El elevado número de víctimas se debe a que el hospital fue alcanzado directamente", dijo a Reuters.

Mrauk U, en el norte del estado de Rakhine, está bajo control del Ejército de Arakan desde 2024 y no reporta combates recientes en la zona, según señaló Khine Thu Kha.

Sin embargo, este hecho no es inusual. La junta, régimen militar que tomó el poder con el golpe de Estado de febrero de 2021 y que hoy gobierna el país, posee la única fuerza aérea de la nación y recurre con frecuencia a bombardeos para atacar objetivos en zonas controladas por rebeldes como esta.

La junta no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El hospital, de 300 camas, estaba totalmente ocupado porque la mayoría de los servicios de salud en el estado de Rakhine han sido suspendidos debido a los combates, explicó el trabajador humanitario Wai Hun Aung.

Sin embargo, el hospital pasó de estar saturado de pacientes a quedar reducido a ruinas: el techo derrumbado, columnas y vigas fracturadas, además de cuerpos de víctimas tendidos en el suelo, como muestran las imágenes compartidas en redes sociales por Wai Hun Aung, que no han podido ser verificadas de manera independiente.

Los pacientes sobrevivientes han sido trasladados a un lugar seguro.

La devastación ha sido descrita por testigos. Por ejemplo, un habitante de Mrauk U, de 23 años, se apresuró a llegar al lugar atraído por el ruido de las explosiones entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

"Cuando llegué, el hospital estaba en llamas… Vi muchos cuerpos en el suelo y numerosos heridos", dijo bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.

¿Cuáles son los antecedentes de este conflicto?

Desde 2021, luego de que el ejército reprimiera las protestas contra el golpe de Estado, que derrocó al gobierno electo encabezado por la premio Nobel Aung San Suu Kyi, Birmania se sumió en el conflicto.

Los grupos de resistencia formados tras el golpe se han aliado con poderosos ejércitos locales. El de Arakan es uno de los que se enfrenta a las fuerzas armadas, que combaten insurgencias en varios frentes.

En 2023 se rompió el alto el fuego. Desde entonces, el Ejército de Arakan ha expulsado a la junta de 14 de los 17 municipios de Rakhine. Esto le ha permitido tomar el control de un área más grande que Bélgica, según un análisis publicado por el ISEAS – Yusof Ishak Institute.

Este 2025 no ha finalizado y las cifras de ataques aéreos ya superan las del 2024: el régimen militar ( la junta) ha lanzado, de enero a noviembre, 2.165. En todo el año anterior fueron 1.716, según Acled (Armed Conflict Location & Event Data Project), entidad especializada en recopilar datos sobre conflictos.

Con Reuters y medios locales

