Lo esencial:
- Ucrania presentará a EE. UU. su propuesta revisada del "plan de paz" con 20 puntos, sin acuerdo aún sobre la cesión de territorio exigida por Moscú.
- El mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró que da a Kiev "días" para que responda a su "plan de paz", favorable a las exigencias de Moscú.
- Volodímir Zelenski continuó su gira por Europa, con encuentros con el papa en el Varicano, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Roma.
- El papa León XIV pide mantener “la continuación del diálogo” para alcanzar una “paz justa y duradera” en Ucrania.
- Rusia afirma que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron 121 drones ucranianos durante la noche.
- Lituania declara estado de emergencia por la amenaza a la seguridad pública que representan globos utilizados para contrabando desde Bielorrusia y cerró el aeropuerto de Vilna.
A continuación, la información más relevante de la jornada del 9 de diciembre relacionada con la guerra en Ucrania y los encuentros diplomáticos para lograr un acuerdo con Rusia:
Con EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales
Compartir esta nota