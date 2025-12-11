La segunda fase del plan del presidente Donald Trump para Gaza contempla el desarme de Hamás. El movimiento islamista palestino propone, en cambio, congelar su armamento a cambio de una tregua duradera en Gaza.

“La idea de un desarme total es inaceptable para la resistencia [Hamás]. Lo que se propone es una congelación o almacenamiento [de las armas] (…) con el fin de ofrecer garantías contra cualquier escalada militar desde Gaza con la ocupación israelí”, declaró el miércoles 10 de diciembre Khaled Mechaal, antiguo líder de Hamás, en una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera

“Es la idea que estamos discutiendo con los mediadores, y creo que con un enfoque estadounidense pragmático (…), tal visión podría ser aceptada por la administración estadounidense”, afirmó.

La primera fase del plan de Donald Trump para terminar con la guerra preveía, con la entrada en vigor de una tregua el 10 de octubre, la devolución de los rehenes vivos y muertos retenidos en Gaza a cambio de cientos de prisioneros palestinos en Israel. Solo queda un cuerpo de rehén en Gaza.

"La segunda fase, pronto"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó el domingo su deseo de pasar “muy pronto” a la segunda fase y anunció una nueva reunión con Donald Trump el 29 de diciembre.

Esta segunda fase, compuesta por tres etapas, prevé en particular la retirada de las tropas israelíes del territorio palestino y el rápido despliegue de una fuerza internacional de estabilización, mientras que Hamás entregaría las armas.

“El desarme, para un palestino, equivale a arrancarle el alma”, insistió Khaled Mechaal. Hamás, añadió, “no tiene objeción a que fuerzas internacionales, o fuerzas internacionales de estabilización, sean desplegadas a lo largo de la frontera, como la Finul” —la misión de la ONU desplegada en el sur del Líbano, cerca de la frontera israelí.

Estas fuerzas “separarían Gaza de la ocupación [Israel]”, añadió, precisando que rechaza que operen dentro del territorio palestino, como prevé el acuerdo del alto el fuego, porque a su juicio eso “equivaldría a una ocupación”.

Los mediadores, así como los países árabes e islámicos, dijo, pueden actuar como “garantes” para evitar una escalada desde el territorio palestino. “El peligro viene de la entidad sionista, no de Gaza”, agregó, en referencia a Israel.

Amnistía Internacional acusa a Hamás de crímenes contra la humanidad

Al mismo tiempo, Amnistía Internacional acusó el jueves por primera vez a Hamás y a otros grupos armados palestinos de cometer crímenes contra la humanidad, incluido el de “exterminio”, durante el ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel y posteriormente.

Amnistía sostiene que la masacre de civiles el 7 de octubre constituye el “crimen contra la humanidad de exterminio” y documenta como otros crímenes contra la humanidad cometidos por grupos palestinos el encarcelamiento, la tortura, la desaparición forzada, la violación y “otras formas de violencia sexual”.

Con AFP

