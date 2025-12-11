El ministerio de Defensa tailandés anunció un nuevo balance de nueve soldados muertos en total, que se suman a las diez víctimas civiles —incluido un niño— reportadas por las autoridades camboyanas.

Los dos países vecinos del Sudeste Asiático, que mantienen desde hace tiempo disputas territoriales y se acusan mutuamente de haber reanudado los combates, no han mostrado señales de distensión mientras Donald Trump promete volver a ejercer como mediador.

El presidente estadounidense debe conversar durante el día con el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, y con su homólogo camboyano, Hun Manet, para convencerlos de silenciar las armas.

"Me parecieron dos grandes líderes, dos personas excelentes, y ya resolví esto una vez", recordó el miércoles desde la Casa Blanca.

Trump ya medió en un conflicto previo

Donald Trump intervino anteriormente junto con China y Malasia —que desempeñaba la presidencia rotatoria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)— cuando un primer conflicto abierto estalló en julio, dejando 43 muertos en cinco días.

El mandatario, que nunca ha ocultado su deseo de obtener algún día el Premio Nobel de la Paz, también copatrocinó el 26 de octubre un acuerdo de alto el fuego con los líderes tailandeses y camboyanos.

Sin embargo, Bangkok lo suspendió semanas después, tras la explosión de una mina terrestre que hirió a varios de sus soldados, y por ahora no parece dispuesto a aceptar una nueva tregua.

“Él (Donald Trump) desea sinceramente ver la paz, pero debemos explicar cuáles son los problemas y por qué la situación evolucionó así”, declaró el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul.

“Entre dirigentes, no se trata solo de hacer una llamada telefónica. Habrá una reunión prevista y temas concretos que abordar”, añadió.

"Solo quiero volver a casa"

Miles de personas desplazadas por los combates han encontrado refugio en edificios universitarios de la ciudad tailandesa de Surin. Mujeres mayores machacan pasta de chile mientras voluntarios remueven grandes ollas de comida.

Rat, una agricultora de 61 años que prefirió no dar su apellido, abandonó su hogar con su familia de ocho personas antes de poder plantar sus mandiocas para la temporada. “Solo quiero volver a casa y ocuparme de mis cultivos”, dijo a la AFP. “Cada vez que los combates regresan, es como si la vida volviera a ponerse en pausa”.

Al otro lado de la frontera, Voan Chinda sostiene a su nieto de ocho meses en un templo de la provincia camboyana de Oddar Meanchey convertido en centro de acogida. “Huí hasta aquí para encontrar refugio. El ejército tailandés disparaba tanto que no podía quedarme en casa; cayeron tantas bombas”, cuenta esta mujer de 55 años. “Quiero que esto termine”.

Preocupada por los templos históricos situados en las zonas de combate, especialmente el de Preah Vihear, la Unesco pidió “proteger el patrimonio cultural de la región”. “La Unesco ha comunicado a todas las partes las coordenadas geográficas de los sitios inscritos en la lista del patrimonio mundial, así como de otros lugares de importancia nacional, para evitar cualquier daño potencial”, señaló la agencia de la ONU en un comunicado.

Con AFP

