"Informo al pueblo hondureño que he instruido a la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude en el caso Pandora II". Con estas declaraciones el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya pidió la captura del exmandatario.

El pronunciamiento del fiscal llega después de que el pasado 1 de diciembre Hernández recibiera el indulto de Donald Trump, por lo que salió en libertad tras cumplir solo un año de los 45 a los que había sido condenado por las autoridades de Estados Unidos, bajo cargos de narcotráfico.

Trump había anunciado el indulto días antes, en la antesala de las elecciones generales de honduras, que tuvieron lugar el pasado 30 de noviembre, en las que el republicano llamó a votar por Nasry Asfura, quien, al igual que Hernández, pertenece al Partido Nacional.

Sin embargo, en su petición de captura internacional el fiscal hondureño subrayó que se da en el marco del llamado caso Pandora II, cuyos delitos están asociados con un millonario desvío de recursos del Estado para financiar la campaña política en 2013. La pesquisa también vincula a exdiputados, empresarios y particulares.

El fiscal publicó la fotografía de la comunicación dirigida a la Interpol, con fecha del 28 de noviembre de 2023, que ordena "dar inmediata captura" a Hernández. La orden señala que su ejecución se producirá "en caso de que dicho acusado sea puesto en libertad por las Autoridades de los Estados Unidos de América".

Pero Zelaya destacó la reactivación de la orden de captura, "en el marco de del Día Internacional Contra la Corrupción" fijado por la ONU el 9 de diciembre. "Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país", añadió en la red social X.

El exgobernante había sido capturado en Tegucigalpa en febrero de 2022 a menos de tres semanas de haber dejado la Presidencia de Honduras, en respuesta una solicitud de extradición de Estados Unidos, que se cumplió en abril del mismo año.

Trump–que actualmente lidera una ofensiva de ataques en el mar Caribe y Pacífico oriental para luchar contra el narcotráfico– justificó la excarcelación de Hernández, acusado de haber formado un "narcoestado" cuando lideró Honduras, al asegurar que fue víctima de un "montaje" de la entonces Administración de Joe Biden.

Zelaya ya había anunciado que su oficina estudiaría medidas de respuesta, después de que Trump manifestara su intención de indultar a Hernández.

Por el momento, se desconoce la ubicación de Juan Orlando Hernández. Su esposa se limitó a afirmar que desde que el expresidente fue liberado permanece en un lugar incógnito.

¿Aplicación de justicia o maniobra política en tiempo electoral?

Decenas de funcionarios y políticos hondureños fueron señalados en el llamado caso Pandora II, en el que la Fiscalía detectó una trama en la que fondos gubernamentales fueron desviados a organizaciones políticas, a través de una red de organizaciones no gubernamentales. Parte del dinero financió la campaña presidencial de Hernández en 2013, según el ente acusador.

Renato Stabile, abogado de Hernández, declaró a la agencia de noticias AP que la activación de la orden de captura obedece a "una maniobra estrictamente política del derrotado partido Libre para intentar intimidar al presidente Hernández mientras lo están destituyendo del poder en Honduras". Por tanto, sostuvo, la orden "carece por completo de fundamento".

El revés judicial para Hernández en su propio país llega en un momento de tensión electoral en Honduras, una semana después de las elecciones generales sin que se conozca quién será el próximo presidente, tras múltiples "fallas técnicas" anunciadas por el CNE.

El conteo se reanudó el lunes 8 de diciembre y este martes, con el 99% de las actas escrutadas, Nasry Asfura–el candidato conservador por el que Trump pidió votar–se impone con el 40,5% de los votos, seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, con el 39,1%.

El partido oficialista, Libre, cuya candidata quedó relegada al tercer puesto en el escrutinio, anunció el domingo que no reconoce las elecciones, desautorizó a los funcionarios del Gobierno a colaborar con la transición de poder y llamó a sus seguidores a protestar en las calles.

Nasralla, del Partido Liberal (PL), denunció el lunes un "robo" a favor de Asfura, lo que complicaría aún más el reconocimiento del empresario como sucesor de la presidenta izquierdista Xiomara Castro.

Una victoria de Asfura podría favorecer un eventual regreso de Hernández a Honduras, mientras que Nasralla ha hecho de la lucha contra la corrupción el eje central de su campaña y ha acusado a Hernández de robarle las elecciones de 2017 en una votación plagada de irregularidades.

Con EFE, AP y medios locales

