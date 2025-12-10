Sentencia de cadena perpetua contra quien fuera uno de los hombres cercanos del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

El Tribunal Supremo del país emitió esa sentencia contra el exministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, por espionaje.

Sin embargo, la corte no dio detalles sobre la actividad exacta del exministro ni para quién presuntamente espiaba.

En paralelo, el máximo tribunal cubano dictó una segunda condena de 20 años de cárcel contra Gil, al declararlo culpable en un juicio separado por otros delitos, como cohecho, falsificación de documentos y evasión fiscal.

"Mediante acciones corruptas y engañosas, (Gil) abusó de las facultades que le otorgaban las responsabilidades que asumió para obtener beneficios personales, recibiendo dinero de empresas extranjeras y sobornando a otros funcionarios públicos para legalizar la adquisición de activos", señala un comunicado del tribunal.

"Incumplió los procedimientos de trabajo con la información oficial clasificada que manejaba, la robó, la dañó y finalmente la puso a disposición del enemigo", agregó.

Gil fue el encargado de implementar la gran reforma monetaria de la isla y lideró la cartera de Economía entre 2018 y 2024.

Esta sentencia pone punto final a un capítulo que inició en febrero de 2024, cuando fue repentinamente destituido.

Entonces, Díaz-Canel señaló que el exministro estaba siendo investigado por "graves errores" y remarcó que "ni el Partido (Comunista de Cuba, PCC, único legal) ni el Gobierno" permitirían "la proliferación de la corrupción, la simulación y la insensibilidad".

¿Cuáles son los hechos por los que el exministro fue juzgado y condenado?

Aunque el tribunal acusó a Gil de “recibir dinero de empresas extranjeras y sobornar a otros funcionarios".

El Gobierno cubano sigue sin especificar cuáles fueron los hechos por los que Gil ha sido juzgado y condenado ni de las pruebas que habrían encontrado en su contra.

Destituido por Díaz-Canel en febrero de 2024, Gil no fue visto ni escuchado hasta el juicio, lo que generó especulaciones generalizadas sobre su paradero.

Hasta el momento, no ha sido posible contactarlo a él ni a su abogado.

Entretanto, el acusado tiene derecho a apelar las sentencias en un plazo de diez días.

Alejandro Gil Fernández fue la imagen pública de las importantes reformas monetarias y financieras implementadas en Cuba en 2021, incluyendo el intento de unificar el sistema monetario del país.

Sin embargo, la isla, ya afectada por una crisis económica y la escasez de algunos productos, experimentó una espiral inflacionaria.

El caso de corrupción es el más notorio que ha afectado a Cuba desde 1989, cuando el general Arnaldo Ochoa, héroe de la Revolución de Fidel Castro de 1959, fue juzgado y fusilado por tráfico de drogas.

Con Reuters y AP

