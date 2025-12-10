"Creo que son débiles", expresó este martes 9 de diciembre Trump para describir a los líderes europeos, sobre quienes afirmó que "no saben qué hacer" y "que quieren ser políticamente correctos".

Para el republicano, Europa es una agrupación "en decadencia" que "no está haciendo un buen trabajo en muchos aspectos", según sostuvo al portal de noticias estadounidense 'Politico'.

Trump vuelve a embestir a los europeos después de difundir su nueva estrategia de política exterior, que definió como una “hoja de ruta para garantizar la supremacía estadounidense”.

El documento, elogiado por Rusia, cuestiona a Europa por su gestión migratoria y “la pérdida de confianza en sí misma”.

Si las “tendencias actuales continúan, el continente será irreconocible en 20 años o menos”, vaticinó la Administración Trump en el documento, que incluso plantea la posibilidad "de un borrado de la civilización” europea.

En la entrevista publicada este martes 9 de diciembre, Trump volvió a sugerir que la UE debería endurecer sus políticas de Extranjería, al afirmar a 'Político' que ciudades como Londres y París están "debilitadas bajo la carga de la migración desde Oriente Medio y África".

Trump definió como "un desastre" al primer alcalde musulmán de Londres, Sadiq Khan, hijo de inmigrantes paquistaníes, cuya elección vincula con la migración. “Fue elegido porque mucha gente ha llegado. Ahora votan por él”, aseguró el republicano.

Mientras el republicano concedía la entrevista el lunes 8 de diciembre, el Consejo de la Unión Europea aprobó un endurecimiento sustancial de las políticas migratorias mediante dos regulaciones fundamentales: la reforma del concepto de "tercer país seguro" y la aprobación de un nuevo reglamento de retornos, el cual que las puertas legales a los centros de detención de migrantes fuera del territorio comunitario.

Interlocución directa con los miembros de la UE

Donald Trump insistió ante 'Politico' que respaldaría a candidatos europeos alineados con su propia visión para el continente, donde ya ha expresado compatibilidad con las ideas de la ultraconservadora Giorgia Meloni, primera ministra italiana y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

"He respaldado a gente, pero he respaldado a gente que no gusta a muchos europeos. He apoyado a Viktor Orbán", ejemplificó Trump, en alusión al mandatario húngaro reconocido por su restrictiva política migratoria.

Eso sí, el mandatario estadounidense negó haber ofrecido un salvavidas financiero Orban. "No se lo prometí, pero ciertamente él lo pidió", sostuvo Trump al portal de noticias.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, condenó el lunes en París el enfoque estadounidense, al afirmar que "los aliados no amenazan con interferir en las decisiones políticas internas de sus socios".

"No podemos aceptar la amenaza de interferencia en la vida política europea. Estados Unidos no puede sustituir a los ciudadanos europeos a la hora de elegir a los buenos o malos partidos”, señaló Costa.

Trump habló el lunes en la Casa Blanca con Dasha Burns de 'Politico', depués de que este medio lo nombrara como la figura más influyente en la política europea en el próximo año, un reconocimiento otorgado previamente a líderes como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Meloni y Orbán.

Trump impone su paz y pide elecciones en Ucrania

"Sabes, mucha gente está muriendo", dijo Trump a la periodista de 'Político', como parte de su defensa del plan redactado por Washington para el fin de la guerra en Ucrania.

Trump aseguró que funcionarios ucranianos, a quienes que identificó como los "lugartenientes, la gente principal" de Zelenski, están de acuerdo con la ruta estadounidense hacia el alto el fuego.

“Les doy un gran reconocimiento al pueblo y al ejército de Ucrania por su valentía, por la lucha y todo eso… pero, como saben, en algún momento, el tamaño suele imponerse” añadió el republicano.

Trump también reiteró su llamado a Ucrania para que celebre elecciones presidenciales, a pesar de que la ley marcial lo impide y de que Zelenski, elegido en 2019, vio extendido su mandato de cinco años debido a la guerra.

"Están utilizando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que el pueblo ucraniano debería tener esa opción. Quizá Zelenski ganaría. No sé", remató.

Zelenski se reunió el lunes en Londres con los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania. Tras el encuentro, aseguró que los socios europeos mantienen "una postura común" para encontrar una solución a la guerra.

El ucraniano insistió en que no cederá territorio a Rusia, como contempla la propuesta redactada en Washington. Los líderes europeos quieren garantizar que el alto el fuego brinde garantías de seguridad para disuadir a Rusia de un nuevo ataque.

El canciller alemán, Friedrich Merz, también se mostró escéptico sobre algunos detalles de los documentos publicados por Estados Unidos. "Tenemos que hablar de ello. Por eso estamos aquí", expresó, antes de decretar que "los próximos días… podrían ser decisivos".

Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, describió que el impulso por la paz en Ucrania atraviesa en una "etapa crítica", por lo que enfatizó en la necesidad de "un alto el fuego justo y duradero".

Horas más tarde, Trump se mofaría del multilateralismo europeo: "Hablan, pero no producen nada, y la guerra sigue y sigue".

El republicano se mostró molesto con Zelenski tras asegurar que no se ha leído el último borrador de la propuesta para poner fin a la guerra.

"Estaría bien que lo leyera", dijo, Trump. Este martes, el presidente ucraniano afirmó que esperaba presentar antes de terminar el día un nuevo plan de paz revisado, según la posición de Kiev, a los negociadores estadounidenses.

Con Reuters, AP y EFE

