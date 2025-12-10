Una ceremonia del Premio Nobel de Paz a la que no podrá asistir su ganadora.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, se encuentra a salvo y "vendrá a Oslo", pero no a tiempo para la ceremonia de recepción del galardón este miércoles 10 de diciembre, informó el Instituto Nobel Noruego.

"Aunque no podrá asistir a la ceremonia ni a los eventos de hoy, nos complace enormemente confirmar que se encuentra bien y que estará con nosotros en Oslo", declaró el instituto en un comunicado titulado "María Machado vendrá a Oslo".

Ante su imposibilidad de asistir, la hija de Machado, Ana Corina Sosa, recibirá el premio y entregará una declaración escrita por su madre, según afirmó el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken a la emisora ​​pública ‘NRK.

“Existe una larga tradición de que cuando un ganador del Premio Nobel de la Paz no puede estar presente, sus familiares cercanos lo representan”, recordó Harpviken.

Esa misma situación ocurrió con Narges Mohammadi y con Ales Bialiatski. Ambos estaban encarcelados en el momento de la ceremonia, algo que se repetirá ahora con María Corina Machado.

Machado, de 58 años, tenía previsto recibir el premio en una ceremonia en el Ayuntamiento de Oslo, en presencia del rey Harald, la reina Sonja y presidentes latinoamericanos, entre ellos los mandatarios de Argentina, Javier Mile; Ecuador, Daniel Noboa; Panamá, José Raúl Mulino, y Paraguay, Santiago Peña.

La líder política ha estado sujeta a una prohibición de viaje impuesta por las autoridades de su país de origen durante una década y ha pasado más de un año escondida ante el aumento de las amenazas en su contra, principalmente tras denunciar fraude electoral en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

La exdiputada no ha vuelto a ser vista en público desde el pasado 9 de enero, cuando fue detenida brevemente tras unirse a sus simpatizantes en una protesta en Caracas.

Con Reuters y AP

