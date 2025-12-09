Nigeria envió el lunes 8 de diciembre aviones de combate y tropas terrestres para ayudar a restablecer el orden en Benin, después de un intento fallido de golpe de Estado, con el objetivo de evitar una crisis política en un país que está luchando contra los yihadistas y sirve como un corredor comercial clave en África Occidental.

El presidente nigeriano, Bola Tinubu, impulsado por el temor a que un régimen militar hostil tomara el poder en su patio trasero, envió el domingo aviones de combate para afirmar el control del espacio aéreo de Benin, mientras su aliado cercano, el presidente Patrice Talon, intentaba sofocar el intento de golpe de Estado.

La oficina de Tinubu indicó que la operación incluyó misiones de vigilancia e intervención rápida coordinadas con Benín.

La última intervención militar de Nigeria en el extranjero fue en 2017, después de que el presidente gambiano, Yahya Jammeh, se negara a dejar el poder tras perder las elecciones, aunque entonces las tropas nigerianas no participaron en ningún combate, ya que Jammeh recapituló. Nigeria no ha intervenido militarmente en los recientes golpes de Estado en Malí, Burkina Faso y el vecino Níger. Cuando los soldados derrocaron al presidente de Guinea-Bissau el mes pasado, Tinubu condenó el golpe y exigió el restablecimiento del orden constitucional.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Pero esta vez, Nigeria tenía mucho que perder, principalmente en el plano de seguridad, afirmó a Reuters Mucahid Durmaz, analista senior de África en el grupo de inteligencia de riesgo Verisk Maplecroft.

"Benín y Nigeria comparten una frontera extensa y porosa, así como una amplia interdependencia económica", detalló Durmaz, quien considera que "para Nigeria, un golpe militar y el posible colapso del orden estatal en Benín podrían desencadenar inseguridad transfronteriza, comercio ilícito y tráfico de armas".

Líder golpista fugado

Algunos de los autores del intento de golpe de Estado frustrado en Benin continuaban prófugos el lunes, según una fuente militar citada por AFP, que ha informado de arrestos entre los golpistas. "Ya no tenemos ningún militar secuestrado, todos han sido liberados", añadió la fuente castrense.

Entre los militares retenidos se encontraban el jefe del Estado Mayor del Ejército, Abou Issa, y el jefe del Estado Mayor de la Guardia Nacional, Faïzou Gomina, tomados como rehenes por los amotinados atrincherados cerca a la base de la Guardia Nacional. Ambos fueron liberados durante la noche del domingo.

El lunes por la tarde aún se desconocía el número oficial de amotinados detenidos, prófugos o escondidos. Se desconoce el paradero del coronel Tigri Pascal, identificado como el líder del golpe.

La capital económica de Benín vivió un lunes tranquilo, con el tráfico fluyendo sin restricciones importantes. En otras zonas de la capital económica, se apreciaban algunos tanques, sobre todo a lo largo del Boulevard de la Marina, que conecta con el palacio presidencial, el puerto y las sedes ministeriales, según describieron los periodistas de Reuters y AFP.

Repudio mundial

El intento de golpe de Estado en Benín fue condenado unánimemente por la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), la Unión Africana, la ONU y Francia, la antigua potencia colonial.

La Unión Africana (UA) emitió una de las condenas más enérgicas, subrayando su política de "tolerancia cero hacia cualquier cambio inconstitucional de gobierno, independientemente del contexto o justificación".

"Todos los actores implicados en la intentona golpista deben cesar inmediatamente todas sus acciones ilegales, respetar totalmente la Constitución de Benín y volver sin retraso a sus cuarteles legítimos", urgió en un comunicado el presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf.

"Esperamos que los responsables sean llevados ante la justicia en un procedimiento conforme al Estado de derecho", señaló el portavoz de Exteriores alemán, Martin Giese, en una rueda de prensa ordinaria del Gobierno.

Naciones Unidas se pronunció en dos niveles: a través del representante especial para África occidental y el Sahel, Leonardo Santos Simão, quien condenó el "intento de tomar el poder por la fuerza", al que definió como "una violación de los principios fundamentales de la Constitución y el Estado de derecho".

António Guterres, secretario general de la ONU, condenó "inequívocamente", mediante su portavoz, "cualquier intento de socavar la gobernanza democrática en Benín, lo cual podría amenazar aún más la estabilidad de la región"

El reciente intento golpista en África Occidental germinó en una región aturdida por la inestabilidad política desde principios de la década, con golpes de Estado en Mali, Burkina Faso y Níger —dos vecinos de Benín—, así como en Guinea y, más recientemente, a finales de noviembre, en Guinea-Bissau.

Este domingo, el mundo se vio al borde de un golpe más en esta inestable región, después de que un grupo de militares irrumpiera en la sede de la televisión nacional de Benin para anunciar la caída del presidente Talon, quien esa misma noche compareció para aclarar que todo estaba "totalmente bajo control".

Talon entregará el poder en abril de 2026, después de dos mandatos al frente de este pequeño país costero de África Occidental, azotado desde hace varios años por la violencia yihadista en su parte sur.

Aunque elogiado por el desarrollo económico de Benin, Talon es acusado regularmente por sus detractores de haber adoptado un giro autoritario en un país antaño elogiado por el dinamismo de su democracia.

El principal partido de la oposición, Los Demócratas, excluido de las presidenciales, rechazó "cualquier toma del poder por la fuerza y ​​condenar con la mayor firmeza estos actos que no honran a nuestro país".

Con AFP y Reuters

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más