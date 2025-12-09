Tras las nueve nominaciones a los Globo de Oro del filme de Paul Thomas Anderson, está el drama familiar 'Sentimental Value', del noruego Joachim Trier, que obtuvo 8; el filme de terror sobrenatural 'Sinners', de Ryan Coogler, con 7; 'Hamnet', de Chloè Zhao, con 6, y 'Frankenstein', de Guillermo del Toro, con 5.

La película dirigida por Paul Thomas Anderson, que tiene al personaje de Leonardo DiCaprio como un revolucionario fracasado que entra en acción cuando la vida de su hija corre peligro, se impuso en las categorías de cine de comedia o musical y tendrá como oponentes en el premio a Mejor Película de esta categoría a 'Blue Moon' y 'Nouvelle Vague', ambas del director Richard Linklater; además de 'Bugonia', del griego Yorgos Lanthimos, 'Marty Supreme', del estadounidense Josh Safdie, y 'No Other Choice', del surcoreano Park Chan-Wook.

Por su trabajo en 'One Battle After Another', el actor puertorriqueño Benicio del Toro luchará por el galardón a Mejor Actor de Reparto -entre otros con su compañero de filme, Sean Penn- y DiCaprio por el de protagonista, quien disputará la estatuilla junto a Ethan Hawke por su papel en 'Blue Moon'; Thimothée Chalamet en 'Marty Supreme'; y George Clooney por 'Jay Kelly'.

En lo que se refiere a las interpretaciones femeninas, destacan las nominaciones de Julia Roberts por 'After the Hunt'; Renate Reinsve por 'Sentimental Value'; Jennifer Lawrence por 'Die My Love’; de Emma Stone por 'Bugonia', y de Amanda Seyfried por 'The Testamen of Ann Lee'.

Ariana Grande y Cynthia Erivo fueron nominadas por sus papeles en ’Wicked: For Good', aunque la segunda parte de la precuela de 'El Mago de Oz' de Universal Pictures no logró entrar en el apartado musical ni de comedia.

En la categoría de mejor director, Anderson competirá por la estatuilla con Chloé Zhao, Jafar Panahi, Joachim Trier, Ryan Coogler y Del Toro.

El 'Frankenstein' de Del Toro es uno de los seis títulos nominados a mejor película de drama junto a 'Hamnet', 'It Was Just an Accident', 'Sentimental Value', 'Sinners' y 'The Secret Agent'.

“’Frankenstein' es una película que he querido hacer desde que tengo memoria, y que haya sido acogida de esta manera significa mucho para mí", declaró Del Toro en un comunicado.

Películas internacionales reconocidas y nuevas categorías

Los votantes de los Globos son periodistas de entretenimiento de todo el mundo. Sus elecciones de este año reflejaron su afición por las películas realizadas fuera de Hollywood, según Debra Birnbaum, editora del sitio web de premios Gold Derby.

Además de ‘Valor sentimental’ del cineasta danés-noruego, nominaron el thriller de venganza ‘It Was Just an Accident’, del director iraní Jafar Panahi, y el drama brasileño ‘The Secret Agent’.

Esta ultima, de Kleber Mendonça Filho, ha hecho historia al lograr por primera vez tres nominaciones a los Globos de Oro para una cinta brasileña y también la primera candidatura a protagonista en la categoría masculina, para Wagner Moura.

El filme de Mendonça, ambientado en los años setenta durante la dictadura militar brasileña, también está nominado a mejor película internacional, junto a la española 'Sirat' -una historia de la relación del ser humano con la muerte-, en una categoría muy reñida.

"La mayor sorpresa es la gran proyección de las películas internacionales", dijo Birnbaum, quien agregó: "Creo que esas son las películas que vamos a ver, no solo en los Globos de Oro, sino durante toda la temporada de premios cinematográficos".

En una nueva categoría de podcasts, los votantes de los Globos nominaron a ‘Armchair Expert with Dax Shepard’, ‘Call Her Daddy’, ‘Good Hang with Amy Poehler’, ‘The Mel Robbins Podcast’, ‘Smartless’ y ‘Up First’ de National Public Radio.

El misterio vacacional de HBO, ‘The White Lotus’, lideró las categorías de televisión con seis nominaciones, por delante de la miniserie de Netflix, ‘Adolescence’, sobre una adolescente de 13 años acusada de asesinato.

Un remolino en la industria de los premios y el audiovisual

Los Globos son un ritual desgastado, pero persistente en Hollywood. Estos siguen siendo de los primeros galardones de la industria cinematográfica y que se entregan antes de los máximos honores, los Óscar, en marzo. La transmisión de los Globos está programada para el 11 de enero.

Los ganadores de los Globos son elegidos por más de 300 periodistas de entretenimiento,. El organismo de votación de los Globos se amplió en los últimos años y los organizadores implementaron reformas tras las críticas por faltas éticas y diversidad.

Los derechos por los premios Globos de Oro, tras una serie de controversias para la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood que era la anterior encargada de organizar la ceremonia, fueron vendidos en 2023 a Eldridge Industries, propiedad de Todd Boehly, y a Dick Clark Productions, parte de Penske Media.

Ahora, con un nuevo cuerpo de votantes -más grande y con más de 300 miembros, mientras que los ganadores de los Óscar son seleccionados por aproximadamente 9000 electores-, estos premios se trasladaron de la cadena NBC a CBS con un acuerdo más corto y económico. También se transmitirá en streaming por Paramount+.

Las nominaciones a los Globos llegan en medio de un cambio potencialmente sísmico en el entretenimiento.

Netflix, la empresa pionera del streaming que busca rehacer Hollywood mediante la compra de activos de televisión, cine y streaming, incluyendo HBO de ‘Warner Bros Discovery’, superó a todas las cadenas con 22 nominaciones en categorías de televisión.

El viernes, Netflix propuso un acuerdo para comprar ‘Warner Bros. Discovery’ por $72 billones de dólares. Si se aprueba, el acuerdo remodelaría Hollywood y pondría uno de sus estudios cinematográficos más históricos en manos del gigante del streaming.

En tanto, Paramount Skydance (PSKY.O) presentó una oferta hostil por ‘Warner Bros Discovery’ el lunes.

Por su parte, la distribuidora independiente Neon, el estudio responsable de ‘Sentimental Value’, ‘It Was Just an Accident’ y ‘The Secret Agent’, obtuvo el mayor número de nominaciones cinematográficas con 21.

Ambas compañías son prominentes en la temporada de premios de este año. Junto con ‘One Battle After Another’, ‘Warner Bros.’ tiene ‘Sinners’, el aclamado éxito de vampiros de Ryan Coogler.

Los contendientes de Netflix incluyen ‘Jay Kelly’, ‘Frankenstein’ y el éxito de streaming, ‘KPop Demon Hunters’. Esta, una de las películas más vistas del año, tuvo nominaciones por logro cinematográfico y de taquilla, una rareza para Netflix, que típicamente da a sus películas solo pequeñas y limitadas exhibiciones en cines, pero encontró un fin de semana de taquilla número uno en proyecciones de karaoke para la película animada.

