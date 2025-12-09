En su balance de 2025, publicado el martes 9 de diciembre, Reporteros Sin Fronteras (RSF) indica que 67 periodistas han sido asesinados en el ejercicio de su profesión o a causa de ella en todo el mundo en un año, casi la mitad de ellos en la Franja de Gaza "bajo el fuego de las fuerzas armadas israelíes".

"El número de periodistas asesinados (del 1 de diciembre de 2024 al 1 de diciembre de 2025) ha vuelto a aumentar, debido a las prácticas criminales de fuerzas armadas regulares o irregulares y del crimen organizado", deplora la organización de defensa de la libertad de prensa, que insiste en que "los periodistas no mueren, los matan".

Seis días después de la condena en apelación del periodista francés Christophe Gleizes a siete años de prisión en Argelia por apología del terrorismo, RSF también señala que hay actualmente 503 periodistas detenidos en 47 países (121 en China, 48 en Rusia, 47 en Birmania). La organización registra además 135 periodistas desaparecidos, algunos desde hace más de 30 años, y 20 periodistas tomados como rehenes, principalmente en Siria y Yemen.

"El ejército israelí es el peor enemigo de los periodistas"

Reporteros Sin Fronteras había contabilizado 49 periodistas asesinados en 2023, una de las cifras más bajas de los últimos veinte años, pero la ofensiva emprendida por Israel en la Franja de Gaza desde los ataques mortales de Hamás del 7 de octubre de 2023 hizo aumentar este balance en 2024 (66 asesinados, según un balance actualizado) y en 2025 (67).

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Aquí vemos adónde conduce el odio hacia los periodistas, adónde conduce la impunidad", denunció la directora editorial de RSF, Anne Bocandé, en declaraciones a la AFP.

"Hoy existe un verdadero reto: que los gobiernos vuelvan a implicarse en la cuestión de la protección de los periodistas y no, al contrario, convertirlos en objetivos", añade.

Con al menos 29 trabajadores de medios asesinados en los últimos doce meses en el territorio palestino mientras ejercían su profesión, y al menos 220 desde octubre de 2023 contando también a quienes murieron fuera de su actividad profesional, "el ejército israelí es el peor enemigo de los periodistas", acusa RSF.

"No son balas perdidas"

Aunque los periodistas deben ser protegidos como civiles en las zonas de conflicto, el ejército israelí ha sido acusado en varias ocasiones de atacarlos deliberadamente y ha sido objeto de denuncias por crímenes de guerra por este motivo.

Israel responde que golpea al movimiento islamista Hamás, considerado organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.

Su ejército llegó incluso a asumir haber tenido como objetivo a un conocido corresponsal de Al-Jazeera, Anas al-Sharif, muerto junto a otros cinco profesionales en un bombardeo en agosto, calificándolo de "terrorista" que "se hacía pasar por periodista". RSF respondió entonces que se trataba de acusaciones sin pruebas.

La directora editorial de RSF denuncia la tendencia a "denigrar" a los periodistas para "justificar los crímenes".

"No se trata de balas perdidas. Se trata, verdaderamente, de un apuntar directo contra periodistas porque informan al mundo de lo que ocurre sobre el terreno", explica.

Reporteros Sin Fronteras lamenta también "el año más mortífero en México desde al menos tres años", con nueve periodistas asesinados, "a pesar de los compromisos" asumidos por la presidenta de izquierda elegida en 2024, Claudia Sheinbaum.

Las víctimas "cubrían la actualidad local, denunciaban al crimen organizado o sus vínculos con responsables políticos y habían recibido amenazas de muerte explícitas", explica la organización.

Ucrania (tres periodistas asesinados, entre ellos el fotoperiodista francés Antoni Lallican) y Sudán (cuatro periodistas asesinados) son, según RSF, los otros países con balances más mortíferos.

Otras organizaciones presentan cifras diferentes debido a métodos de cálculo distintos. Por ejemplo, la Unesco contabiliza hasta la fecha 91 periodistas asesinados en el mundo en 2025.

Con AFP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más