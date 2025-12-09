Lo esencial:
- Ucrania presentará a EE. UU. su propuesta revisada del "plan de paz" con 20 puntos, sin acuerdo aún sobre la cesión de territorio exigida por Moscú.
- Rusia afirma que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron 121 drones ucranianos durante la noche.
- Lituania declara estado de emergencia por la amenaza a la seguridad pública que representan globos utilizados para contrabando desde Bielorrusia y cerró el aeropuerto de Vilna.
- El papa León XIV pide mantener “la continuación del diálogo” para alcanzar una “paz justa y duradera” en Ucrania.
A continuación, la información más relevante de la jornada del 9 de diciembre relacionada con la guerra en Ucrania y los encuentros diplomáticos para lograr un acuerdo con Rusia:
Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales
