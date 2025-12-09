El anuncio marcó un cambio significativo en la política estadounidense de exportación de chips de IA avanzados, que la administración de Joe Biden había restringido considerablemente debido a preocupaciones de seguridad nacional sobre las aplicaciones militares chinas.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump aseguró haber informado a Xi Jinping de que Washington permitiría a Nvidia enviar sus productos H200 a "clientes aprobados en China y otros países, bajo condiciones que permitan una sólida seguridad nacional".

"¡El presidente Xi respondió positivamente! Se pagará el 25% a los Estados Unidos de América", escribió Trump, sin dar detalles sobre el funcionamiento del mecanismo de pago.

Sin embargo, la decisión de Washington podría no generar nuevas ventas al gigante asiático, ya que Beijing había ordenado a las empresas locales que no utilicen tecnología estadounidense.

En tanto, Trump criticó el enfoque de su predecesor, afirmando que "obligaba” a las grandes empresas estadounidenses “a gastar miles de millones de dólares en la construcción de productos 'degradados' que nadie quería, una idea terrible que frenó la innovación y perjudicó al trabajador" de su país.

Esto se refería al requisito de la administración Biden de que las empresas de chips crearan versiones modificadas y menos potentes específicamente para el mercado chino.

Estos chips tenían capacidades reducidas -por ejemplo, velocidades de procesamiento más bajas- para cumplir con las regulaciones de control de exportaciones.

El presidente republicano afirmó que su decisión busca "apoyar el empleo estadounidense, fortalecer la industria manufacturera estadounidense y beneficiar a los contribuyentes estadounidenses".

Trump enfatizó que los chips más avanzados de Nvidia -la serie Blackwell y los próximos procesadores Rubin- no están incluidos en el acuerdo y siguen estando disponibles solo para clientes estadounidenses.

Bajo las restricciones de la era Biden, se bloqueó la exportación a China del H200 y de chips avanzados similares.

Los H200 están aproximadamente 18 meses por detrás de las ofertas de vanguardia de la compañía.

Los chips -unidades de procesamiento gráfico o GPU- se utilizan para entrenar los modelos de IA que son la base de la revolución de la IA generativa iniciada con el lanzamiento de ChatGPT en 2022.

El Departamento de Comercio está ultimando los detalles de implementación, y Trump afirmó que "el mismo enfoque se aplicará a AMD, Intel y otras GRANDES empresas estadounidenses".

El anuncio se produce a poco más de un mes de que Trump y Xi se encontraran cara a cara en Corea del Sur a fines de octubre y en medio de las tensiones comerciales entre Washington y Beijing, que compiten por el dominio de la tecnología de inteligencia artificial.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, presionó intensamente a la Casa Blanca para revertir la política de la era Biden, a pesar de la considerable oposición en Washington a dar acceso a chips potentes a las empresas chinas.

Las reacciones en el mercado y el temor a que se fortalezca el poderío militar de China

Las acciones de Nvidia NVDA.O subieron un 2% en las operaciones fuera de horario tras el anuncio de Trump en Truth Social, tras un aumento del 3% durante la jornada, tras un informe de Semafor.

Mientras que a los halcones anti-China en Washington les preocupa que la venta de chips de IA más avanzados a China pueda ayudar a Beijing a potenciar su ejército, temores que impulsaron inicialmente la limitación de dichas exportaciones por parte de la administración Biden.

La administración Trump había estado considerando dar luz verde a la venta, según informaron fuentes a la agencia de noticias Reuters el mes pasado.

"Es un terrible error sacrificar la seguridad nacional por ventajas comerciales", declaró Eric Hirschhorn, alto funcionario del Departamento de Comercio durante la administración Obama. "Va en contra de las políticas constantes de las administraciones demócratas y republicanas de no apoyar la modernización militar de China", agregó.

Según un informe publicado el domingo por el centro de estudios independiente Institute for Progress (IFP), el H200 sería casi seis veces más potente que el H20, el semiconductor de IA más avanzado que se puede exportar legalmente a China, después de que la administración Trump revocara este año su breve prohibición de dichas ventas.

El chip Blackwell, actualmente en uso por empresas estadounidenses de IA, es aproximadamente 1,5 veces más rápido que los chips H200 para el entrenamiento de sistemas de IA, según el IFP, y cinco veces más rápido para la inferencia de modelos de IA. La propia investigación de Nvidia sugiere que los chips Blackwell son 10 veces más rápidos que los chips H200 para algunas tareas.

Varios senadores demócratas estadounidenses describieron en un comunicado la decisión de Trump como un "fracaso económico y de seguridad nacional colosal" que beneficiaría a la industria y el ejército de China.

La senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, atribuyó el acuerdo a una "reunión secreta" con Trump y a la donación de la empresa de Huang para construir el salón de baile del Ala Este de la Casa Blanca.

Afirmó que esto "impulsaría el ejército chino y socavaría el liderazgo tecnológico estadounidense".

China contempla posibles riesgos de seguridad

El regulador de ciberseguridad de China convocó a Nvidia a una reunión para explicar si su antiguo chip de inteligencia artificial H200 presentaba algún riesgo de seguridad de puerta trasera, una acusación que Nvidia ha negado, según informó Reuters en agosto.

Chris McGuire, experto en tecnología y seguridad nacional que trabajó en el Departamento de Estado de EE. UU. hasta este verano, afirmó que las empresas chinas probablemente seguirían comprando H200.

"China lo aceptaría casi con toda seguridad", declaró McGuire, ahora miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. "Sería contraproducente no hacerlo, dado que el H200 es mejor que cualquier chip que China pueda fabricar".

Sin embargo, Craig Singleton, miembro sénior de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un centro de estudios de Washington, afirmó que aún no está claro cómo reaccionará Pekín a las aprobaciones de exportación de EE. UU.

"Las empresas chinas quieren H200, pero el estado chino está impulsado por la paranoia y el orgullo: paranoia sobre las puertas traseras y la dependencia de los chips estadounidenses, y orgullo por impulsar

Con Reuters y AFP

