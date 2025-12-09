Se augura una votación complicada para el presupuesto de la seguridad social de Francia. Este martes no solo se puede desencadenar una crisis política, sino que se abriría un agujero de 30.000 millones de euros (35.000 millones de dólares) en la financiación de la sanidad, las pensiones y las prestaciones sociales, según advirtió el primer ministro Sébastien Lecornu.

El futuro del proyecto de ley está en apuros porque el Gobierno del primer ministro francés no tiene mayoría en el Parlamento y su intento de lograr el apoyo de los socialistas, incluida la suspensión de la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron, ha puesto en contra de la propuesta a sus aliados centristas y conservadores.

La presión para aprobar el proyecto llega a fin de año, por lo que se podría recurrir a una legislación provisional.

Después de las 16.00 (15.00 GMT) de este martes, los diputados de la Cámara Baja comenzarán a examinar el texto, justo después de haber aprobado hace unos días, por un estrecho margen, la parte fiscal de la legislación.

Lo más probable es que la extrema derecha y la izquierda radical voten en contra del presupuesto de la seguridad social de Francia.

El líder socialista Olivier Faure declaró el lunes que su partido podría respaldar el proyecto tras conseguir concesiones como la suspensión de la emblemática reforma de las pensiones de 2023 de Macron hasta después de las elecciones presidenciales de 2027.

Justamente porque Lecornu sacrificó la reforma de las pensiones y subió impuestos para contentar a los socialistas, los aliados del Gobierno como el partido centrista Horizons y los conservadores Los Republicanos podrían abstenerse o votar “no”.

La seguridad social representa más del 40 % del gasto total del sector público en Francia, al cubrir prestaciones sociales, sanidad y pensiones.

Lecornu, fiel a Macron, advirtió la semana pasada que un rechazo crearía un déficit de hasta 30.000 millones de euros (35.000 millones de dólares), casi el doble de los 17.000 millones previstos en el proyecto original, poniendo en riesgo todo el presupuesto público de 2025.

El déficit presupuestario de Francia es uno de los más elevados de la zona euro, y el Gobierno aspira a reducir a menos del 5 % del PIB el próximo año. Sin embargo, su margen de maniobra es incierto en un Parlamento fragmentado en el que ningún partido dispone de mayoría.

Una disputa similar en torno al presupuesto del 2024 provocó la caída del gabinete de Michel Barnier tras una moción de censura en una Francia en donde las batallas presupuestarias se han intensificado desde que Macron perdió su mayoría en unas elecciones anticipadas el año pasado.

Con Reuters

