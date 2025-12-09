La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una de sus alertas más severas de tsunami ante la posibilidad del registro de olas de hasta tres metros para la prefectura de Amori, cercana al epicentro, la vecina Iwate y la isla de Hokkaido, la más septentrional del archipiélago, así como olas menores en las costas del Pacífico, pero levantó todas las alertas a las 6:20 hora local.

Las autoridades seguían evaluando los daños. La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres informó que 23 personas resultaron heridas, incluida una de gravedad. La mayoría fueron alcanzadas por la caída de objetos, informó la emisora ​​pública NHK, añadiendo que varias personas resultaron heridas en un hotel de Hachinohe y un hombre en Tohoku resultó levemente herido cuando su coche cayó en un agujero.

Se observaron olas de tsunami en el noreste del país, tanto en el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, y en la ciudad de Urakawa, en la prefectura de Hokkaido.

Las réplicas se sucedieron en la madrugada tras el fuerte terremoto de las 23:15 hora local del lunes, que tuvo lugar en el mar frente a Aomori con epicentro a 50 kilómetros de profundidad y con una magnitud preliminar de 7,6, revisada después a 7,5.

El sismo posterior más notable se produjo a las 6:52 hora local de este lunes en una zona cercana, a 10 km de profundidad, informó la JMA, que no emitió alerta por tsunami por ese temblor.

Este último sismo alcanzó el nivel 4 en la escala sísmica japonesa de 7 niveles (centrada en medir la agitación en la superficie y el potencial destructivo) en varias localidades de Aomori, entre ellas Hachinohe, donde el fuerte terremoto de la noche previa registró el nivel 6 superior.

El secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, instó a los residentes a buscar refugio en zonas más altas hasta que se levantaran las alertas. Indicó que alrededor de 800 hogares se quedaron sin electricidad y que los trenes bala Shinkansen y algunas líneas locales quedaron suspendidos en algunas zonas de la región.

"Nunca había experimentado un temblor tan fuerte", declaró Nobuo Yamada, dueño de una tienda de conveniencia, a NHK en Hachinohe, y añadió que, "por suerte", el tendido eléctrico seguía funcionando en su zona.

La agencia meteorológica emitió una advertencia sobre posibles réplicas en los próximos días. Se indicó que existe un ligero aumento en el riesgo de un terremoto de magnitud 8 y un posible tsunami a lo largo de la costa noreste de Japón, desde Chiba, justo al este de Tokio, hasta Hokkaido. La agencia instó a los residentes de 182 municipios de la zona a monitorear su preparación para emergencias durante la próxima semana.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

Revisión en las centrales nucleares

Las centrales nucleares de la región estaban realizando controles de seguridad, según informó el secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara.

La Autoridad de Regulación Nuclear indicó que se derramaron alrededor de 450 litros (118 galones) de agua de un área de enfriamiento de combustible gastado en la planta de reprocesamiento de combustible de Rokkasho en Aomori.

También agregó que el nivel del agua se mantuvo dentro del rango normal y no hubo riesgo de seguridad.

Al norte de la costa japonesa se produjo el terremoto de magnitud 9,0 y el tsunami de 2011, que causaron la muerte de casi 20.000 personas y destruyeron la central nuclear de Fukushima Daiichi. Uno de los reactores de esa central fue reactivado en noviembre, luego de 14 años.

Con EFE y AP

