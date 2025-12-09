Este lunes 8 de diciembre, el Gobierno de Venezuela volvió a expresar su rechazo contra los movimientos militares de Estados Unidos en el Mar Caribe. Esta vez elevó críticas contra la Corte Penal Internacional (CPI) por su inacción en este contexto.

Diosdado Cabello, titular del Ministerio de Interior y Justicia venezolano, apuntó contra el organismo internacional por guardar silencio ante las “masacres” de las últimas semanas, según sus términos, después del registro de las muertes por ataques de Washington a presuntas embarcaciones que transportaban drogas llegaran a 80.

Para Cabello, la CPI debería pronunciarse sobre “los asesinatos contra personas que las acusan de delitos que nadie se los ha demostrado”.

“Yo no voy a defender a nadie aquí, a ningún narcotraficante, pero no es lo que establece la norma para combatir el narcotráfico”, apuntó el funcionario venezolano.

El ministro, quien también es secretario general del Partido Socialista, catalogó a la Corte Penal Internacional como “grosera”, al igual que el “silencio que guarda”.

Desde que lanzó su operativo, Estados Unidos hundió más de una veintena de lanchas que adjudicó a organizaciones criminales, aunque no mostró pruebas que acrediten sus acusaciones.

La relación entre el Gobierno de Venezuela y la CPI es tensa y en las últimas semanas se profundizó luego de que el ente internacional, que investiga supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, anunció que cerrará su oficina en Caracas por no haber “progreso real”.

Con EFE

