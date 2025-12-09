Los congresistas neoyorquinos Nydia Velázquez, Adriano Espaillar y Dan Goldman, junto al californiano Robert Garcia, que integra el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes del Congreso, presentaron la legislación frente al edificio 26 Federal Plaza de la Gran Manzana, que acoge un tribunal y la sede local de Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

"En el último año, hemos visto escandalosa y repetidamente a agentes del ICE y el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) detener a migrantes no violentos y no criminales inmediatamente después de sus audiencias judiciales obligatorias, en muchos casos aunque fueran activos y viables", denunció Goldman.

Goldman señaló que un "80% de la gente con vistas judiciales no se está presentando por miedo" y "hay una orden de deportación automática en cuanto no se presentan", dijo Goldman, quien ha sido arrestado varias veces al intentar acceder al centro detención de este edificio denunciado por su insalubridad, recoge el diario AmNY.

La legislación que proponen, llamada 'Ley de Protección del debido proceso de inmigración', busca prohibir a los agentes detener a personas presentes en un tribunal para asistir o participar en una audiencia relacionada con un proceso de inmigración, y proteger a quienes no tengan una orden de deportación definitiva.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Junto a los miembros del Congreso estuvieron integrantes del Concejo Municipal de Nueva York quienes también se oponen a las redadas federales de inmigración que han generado conmoción en la comunidad inmigrante de la ciudad.

"Nueva York no sería Nueva York sin los inmigrantes. Mientras intentan dividirnos, seguiremos fortaleciendo nuestros vínculos comunitarios y nuestra solidaridad", declaró la concejal Alexa Avilés y agregó: "De hecho, lucharemos. Hoy lo estamos haciendo", citó WABC-TV, la estación de televisión de la ciudad de Nueva York de la cadena ABC.

"Fortalece las protecciones que mantienen a las familias seguras, garantiza que las personas conozcan sus derechos, responsabiliza a las entidades cuando violan las leyes santuario y frena la intromisión federal en nuestras instituciones locales", dijo por su parte la concejala Crystal Hudson.

Leer tambiénTrump lanza en Nueva Orleans una nueva ofensiva federal contra la inmigración en Estados Unidos

Las voces frente a la avanzada anti-migratoria de Trump

Los congresistas denunciaron la campaña de detenciones del Gobierno de Donald Trump en tribunales de inmigración en todo el país para "cumplir con cuotas de deportación masiva", y que han afectado a inmigrantes sin historiales delictivos, incluyendo solicitantes de asilo o estudiantes.

El proyecto de ley tiene una baja probabilidad de salir adelante, puesto que las dos cámaras legislativas de EE.UU. están controladas por los republicanos, pero Goldman les exhortó a apoyarla, a riesgo de que las elecciones de medio término arrojen victorias demócratas por la oposición a la política migratoria de Trump.

En cambio, las leyes propuestas por el Ayuntamiento de Nueva York podrían tener más posibilidades con un alcalde inmigrante como el Zohran Mamdani, recién entrante, que se ha comprometido a combatir este tipo de deportaciones.

Leer también“Son basura, no los quiero en EE. UU.": Trump apunta contra somalíes en Minnesota

Con EFE y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más