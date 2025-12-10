La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos transfirió el viernes a los 14 ciudadanos mexicanos a las autoridades del vecino país como parte del Tratado Internacional de Traslado de Prisioneros entre Estados Unidos y México, que contó con la autorización de ambos gobiernos.

Cada uno de los prisioneros cumplía una condena federal en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, posesión ilegal de armas de fuego o ambos, detalló en un comunicado el Departamento de Justicia.

Los 14 reclusos habían solicitado su traslado a México, donde cumplirán el resto de sus condenas, conforme a los términos del tratado.

Bajo el programa de traslado, los prisioneros extranjeros, que pueden estar bajo custodia federal o de los estados, deben cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad y ciertas condiciones para ser transferidos a su país de origen para cumplir el resto de sus condenas.

Actualmente, Estados Unidos mantiene 10 acuerdos bilaterales de traslado adicionales y dos convenios multilaterales, lo que establece relaciones de tratado con más de 85 países.

"Los mismos tratados también permiten a los ciudadanos estadounidenses encarcelados en el extranjero solicitar su traslado a los Estados Unidos", señaló el comunicado del Departamento de Justicia.

Este martes, tres ciudadanos estadounidenses condenados por tráfico de sustancias controladas fueron trasladados a Estados Unidos, informó el DOJ, sin especificar en cuál país se encontraban purgando sus penas.

Las condenas restantes de los estadounidenses beneficiados por este programa, que llegaron este 9 de diciembre, oscilan entre 22 meses y cuatro años y medio.

En agosto, el Departamento de Justicia había informado de un intercambio similar y argumentó que estas decisiones buscan "reducir los costos de encarcelamiento y aliviar la sobrepoblación" en las "prisiones federales" de EE. UU.

Con EFE y medios locales

