Este miércoles 10 de diciembre a medianoche hora local entró en vigor en Australia la prohibición de uso de algunas redes sociales a menores de 16 años, para proteger mejor a niños y adolescentes.

Redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch y X ahora tienen prohibido mantener y permitir la creación de cuentas para usuarios australianos menores de 16 años.

Por el momento, otras redes como Pinterest y WhatsApp quedan fuera de la legislación. Sin embargo, el Gobierno australiano ha advertido de que podría cambiar la lista.

Algunas redes siguen siendo accesibles sin necesidad de tener una cuenta, como YouTube.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La responsabilidad recae en las plataformas

La normativa ahora exige a las plataformas demostrar que han tomado “medidas razonables” para identificar y desactivar cuentas de usuarios por debajo de la edad permitida.

Por primera vez, una ley traslada la responsabilidad directa a las plataformas en línea, que corren el riesgo de enfrentar multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares) si incumplen la normativa.

Algunos de los gigantes de la industria tecnológica, como YouTube, han criticado la prohibición, que privará a sus plataformas de un número significativo de usuarios.

Sin embargo, la mayoría ha aceptado cumplirla, siguiendo el ejemplo de Meta (Facebook, Instagram, Threads), que anunció la semana pasada que había empezado a eliminar las cuentas de los usuarios debajo de la edad límite.

El asunto también ha sido llevado a los tribunales, y un grupo de defensa de los derechos en Internet ha afirmado que ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Australia.

Proteger a los niños y adolescentes

La medida, quizás la más radical de este tipo contra las grandes empresas de la industria tecnológica, tiene como objetivo proteger a los niños y adolescentes australianos contra peligros en línea como la adicción a las pantallas, el acoso, los contenidos violentos o sexuales, y la afectaciones a la salud mental.

El Ejecutivo australiano sostiene que los adolescentes están sometidos a una presión creciente en los entornos digitales y que la exposición temprana a redes sociales puede agravar problemas de ansiedad, baja autoestima o aislamiento escolar.

En un video, el primer ministro Anthony Albanese insistió que la prohibición tenía como objetivo apoyar a los jóvenes australianos y aliviar la presión que puede surgir de los algoritmos.

“Aprovecha al máximo las próximas vacaciones escolares. En lugar de pasarlo navegando por tu teléfono, comienza un nuevo deporte, aprende un nuevo instrumento o lee ese libro que ha estado ahí durante algún tiempo en tu estante”, explica el primer ministro australiano, dirigiéndose directamente a los jóvenes.

“Y lo más importante, pasa tiempo de calidad con tus amigos y tu familia, en la vida real”, añade Albanese en el mensaje que, según el canal Sky News Australia, se reproduciría en las escuelas esta semana.

¿Un ejemplo para el resto de mundo?

La implementación de esta medida llega al momento en el que muchos expertos estiman que el ámbito carece regulación.

Con la entrada en vigor de la ley, también comienza un experimento en vivo que será estudiado a nivel mundial por legisladores que piden más reglamentación.

“Si bien Australia es el primero en adoptar tales restricciones, es poco probable que sea el último”, aseguró a la agencia Reuters Tama Leaver, profesora de estudios de Internet en la Universidad de Curtin.

“Los gobiernos de todo el mundo están observando cómo se está haciendo contrapeso al poder de las grandes empresas tecnológicas”, agregó.

Gobiernos como los de Dinamarca, Nueva Zelanda o Malasia -e incluso algunos estados de Estados Unidos – contemplan medidas similares.

Hace cuatro años, una filtración de documentos internos de Meta alegara que la empresa sabía que sus contenidos contribuían a problemas de "percepción de su cuerpo" entre los adolescentes, afirmando, al mismo tiempo, tener las herramientas para protegerlos.

Con AFP, EFE y Reuters

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más