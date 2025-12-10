“Pido ahora, y lo digo abiertamente, que EE.UU. me ayude. Junto con nuestros socios europeos, podemos garantizar la seguridad que se necesita para celebrar elecciones. Si esto se da, Ucrania estará lista para organizar elecciones en un plazo de entre 60 y 90 días desde ahora”, afirmó Zelenski, según medios ucranianos, tras reunirse en Italia con la primera ministra de ese país, Giorgia Meloni.

Zelenski agregó que ha pedido a los diputados que elaboren propuestas legislativas que permitan la modificación de la ley electoral.

"Estoy esperando propuestas de nuestros socios, esperando sugerencias de nuestros diputados, y estoy dispuesto a convocar elecciones", subrayó.

Las presiones de la Casa Blanca para que los ucranianos vayan a las urnas

Las declaraciones de Zelenski siguieron a las de Trump en una entrevista con el medio 'Político' publicada el martes, en la que sugería que el Gobierno ucraniano estaba utilizando la guerra en Ucrania como excusa para evitar las elecciones.

"Ya saben, hablan de democracia, pero llega un punto en que ya no es una democracia", dijo Trump y agregó: “No sé quién ganaría, pero no se han celebrado elecciones durante mucho tiempo”.

Zelenski asumió su cargo de presidente en 2019 y su mandato de cinco años terminó el 20 de mayo de 2024, cuando se extendió de manera automática al prohibir la Constitución ucraniana la celebración de elecciones mientras la ley marcial esté en vigor.

En este contexto, el mandatario ucraniano se enfrenta a una renovada presión de Trump para que celebre elecciones, mientras que puja a Kiev para que garantice rápidamente la paz ante un entorno de conflicto con Rusia.

El presidente ucraniano y la mayor parte de líderes de opinión y partidos políticos del país coincidían hasta ahora en la imposibilidad no solo legal, sino también organizativa, de llevar a cabo una campaña electoral y las correspondientes votaciones en medio de la guerra.

Los frecuentes ataques aéreos rusos en todo el país, casi un millón de soldados en el frente y millones más de ucranianos desplazados, son algunos de sus argumentos en ese sentido.

También es incierto el estatus de los votantes de los ucranianos que viven en la quinta parte del país ocupada por Rusia, así como de quienes se encuentran cerca del frente.

Las encuestas han demostrado que los ucranianos están en contra de celebrar elecciones en tiempos de guerra, pero también quieren caras nuevas en un panorama político que prácticamente no ha cambiado desde las últimas elecciones nacionales en 2019.

Con EFE y Reuters

