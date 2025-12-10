Los diputados de la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento francés, aprobaron este martes 9 de diciembre el presupuesto de la seguridad social, evitando por ahora una crisis política, mientras el primer ministro, Sébastien Lecornu, lucha para que se apruebe el presupuesto general del Estado antes de fin de año.

La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley, que incluye la suspensión de la impopular reforma de las pensiones, por 247 votos a favor y 234 en contra, y ahora volverá al Senado antes de regresar a la Asamblea.

Lecornu no tiene mayoría en el Parlamento y su batalla por ganarse el apoyo de los socialistas —incluida la suspensión de la reforma de las pensiones del presidente, Emmanuel Macron— ha alejado a sus aliados centristas y conservadores, lo que deja en incertidumbre el destino del proyecto.

Los diputados debatieron durante varias horas antes de votar el proyecto de ley, días después de aprobar por estrecho margen la parte fiscal de la legislación.

En vísperas de la votación, el líder socialista Olivier Faure dijo que su partido podría respaldar el proyecto de ley tras obtener concesiones, incluida la suspensión de la histórica reforma de las pensiones de Macron para 2023 hasta después de las elecciones presidenciales de 2027.

Sin embargo, se esperaba que la extrema derecha y la extrema izquierda votaran en contra, mientras que los aliados del Gobierno, como el partido centrista Horizonte y el conservador Los Republicanos, habían amenazado con abstenerse o votar en contra.

Afirmaron que Lecornu había cedido demasiado al sacrificar la reforma de las pensiones y aumentar los impuestos para apaciguar a los socialistas.

La seguridad social, más el 40% del gasto público en Francia

La seguridad social representa más del 40% del gasto público total de Francia, y cubre prestaciones sociales, asistencia médica y pensiones.

Lecornu, fiel seguidor de Macron, advirtió la semana pasada que el rechazo generaría un déficit de hasta 30.000 millones de euros (35.000 millones de dólares), casi el doble de los 17.000 millones de euros del proyecto de ley original. Esto pondría en peligro todo el presupuesto del sector público para 2025, ya que se está acabando el tiempo para aprobarlo antes de fin de año.

El Gobierno de Lecornu pretende reducir el déficit presupuestario de Francia, que ya es uno de los mayores de la zona euro, a menos del 5% del PIB el próximo año. Sin embargo, tiene poco margen de maniobra en un Parlamento dividido en el que ningún partido tiene mayoría.

Las batallas presupuestarias se han intensificado desde que Macron perdió su mayoría en las elecciones anticipadas del año pasado, lo que provocó una inestabilidad que ha derrocado a tres gobiernos. La lucha por el presupuesto del año pasado provocó la caída del gabinete de Michel Barnier mediante un voto de censura.

Con AFP y Reuters

