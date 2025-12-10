La expectativa es alta este martes 9 de diciembre en el Grand Hotel de Oslo, que aloja los premiados al Nobel, por la llegada de María Corina Machado, en lo que sería su primera aparición pública desde el 9 de enero de este año, cuando asistió a una manifestación en Caracas contra la investidura de Nicolás Maduro, en el Ejecutivo desde 2013.

Machado tenía previsto dar una rueda de prensa este martes en el Instituto Nobel de Oslo a las 13.00 hora local, pero finalmente fue cancelada, lo que avivó el temor a que la opositora venezolana falte a la entrega del premio el miércoles 10 de diciembre, cuya ceremonia está pautada para las 13.00, en el Ayuntamiento de Oslo.

Su madre, Corina Parisca, sus hermanas y una decena de personas de su entorno aseguraron a medios locales y agencias de noticias que no tienen información sobre su paradero, pero se mostraron confiados en su llegada.

El Instituto Nobel​​​​​​, que no explicó el motivo del aplazamiento, señaló inicialmente que comunicaría la nueva hora "con un mínimo de dos horas de antelación".

Aunque Erik Aasheim, portavoz de la entidad, afirmó a la prensa que todo indicaba que este martes se produciría la rueda de prensa, un comunicado posterior señaló que había sido suspendida.

El Instituto Nobel aseguró el pasado sábado 6 de diciembre a la agencia de noticias EFE que Machado había confirmado telefónicamente su asistencia.

En medio de la confusión de este martes, Clara Machado, hermana de la ganadora del Nobel, explicó a la emisora colombiana 'Blu Radio' que la opositora venezolana "está intentando llegar a Oslo" para recibir mañana el galardón.

"Nosotros no tenemos detalles de ninguna especificidad de cómo va a ser el proceso de llegar acá. Lo que sabemos es que está ocurriendo", añadió Clara Machado.

Respaldo internacional en Oslo

En el centro de la capital noruega se ven desde el lunes figuras destacadas de la cultura, la política y la prensa de Venezuela, casi todos en el exilio, que viajaron a Oslo para la entrega del Premio Nobel de Paz.

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024, viajó este martes a Noruega, informó en X el exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, hoy residente en Madrid.

"El presidente González Urrutia aborda el avión que lo llevará a Oslo. Encuentro histórico con María Corina Machado", pronosticó Ledezma en la publicación, con un video en el que se observa a González Urrutia entrar al avión comercial.

En la antesala del Nobel, Machado reveló que la acompañarían en Oslo los presidentes de Panamá, Argentina, Ecuador y Paraguay.

El mandatario panameño, José Raúl Mulino declaró este martes desde Oslo que Venezuela será "un gran hito histórico" de cómo un pueblo puede liberarse de "un dictador tirano".

El premio Nobel de la Paz está dotado de una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

Un "ejemplo de coraje"

Durante el anuncio del Premio Nobel de Paz 2025, el Comité Noruego destacó a María Corina Machado por "su incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", en palabras del presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, quien definió a la opositora como "uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes".

Durante más de dos décadas, María Corina Machado se ha consolidado como la principal figura de la oposición al régimen chavista en Venezuela. Su carrera opositora comenzó en 2002 como cofundadora de Súmate, una organización civil crítica con Hugo Chávez, y alcanzó su primer hito parlamentario en 2010 al ser elegida diputada de la Asamblea Nacional con el mayor número de votos.

Inhabilitada en Venezuela para ejercer cualquier cargo de elección popular, Machado encabezó la campaña electoral de Edmundo González como candidato de la coalición opositora Comando con Venezuela en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024.

El chavismo reclamó la victoria de Nicolás Maduro, pero la oposición, en poder de las actas de votación, denunció un fraude electoral masivo. Edmundo González fue reconocido presidente electo por varios países, incluido EE. UU.

González se exilió el 8 de septiembre en España, donde le concedieron el asilo para evitar un arresto en su país por la publicación de las actas en internet.

Maduro, en el poder desde 2013, está acusado de fraude electoral en los comicios de su segundo y tercer mandato. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica no reconocen su reelección.

Machado denuncia la muerte en prisión del exgobernador Alfredo Díaz

Los esfuerzos de Machado por denunciar las ilegalidades del aparato estatal continúan hasta hoy. En a noche del 6 de diciembre, Machado denunció en X la muerte del exgobernador del estado Nueva Esparta Alfredo Díaz, quien se encontraba detenido en el Helicoide, la cárcel donde el régimen destina sus opositores, muchos de los cuales han denunciado torturas.

"Una nueva víctima del régimen criminal de Maduro", señaló Machado en la publicación, en la que recordó que siete opositores detenidos han muerto bajo custodia policial desde julio de 2024, fecha de las últimas votaciones.

