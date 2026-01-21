Las informaciones preliminares del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, en el sur de España, mostraban un panorama complejo para los investigadores del accidente ferroviario en el que murieron al menos 42 personas: un siniestro en plena recta, una vía remodelada hace menos de un año y un tren de fabricación reciente que había sido revisado tres días antes de la tragedia.

Sin embargo, una unión desgastada entre dos tramos de vía ha centrado el foco de las investigaciones, según versiones publicadas por la agencia de noticias Reuters y la prensa lcoal, con base en fuentes cercanas a las investigaciones sobre el terreno.

Una persona con conocimiento del tema fue la primera en informar a Reuters de un desperfecto en una junta de las vías. Los técnicos que inspeccionan la zona cero se percataron de cierto desgaste en la unión entre las secciones del raíl, conocida como eclisa, lo que algunos peritos interpretaron como una prueba de que el fallo llevaba allí algún tiempo. La hipótesis apunta a que la unión defectuosa creaba un hueco entre las secciones del raíl que se ampliaba a medida que los trenes continuaban circulando por la vía.

"Todas las hipótesis están abiertas"

La fuente, que declinó ser identificada al no estar autorizada para declarar sobre el asunto, mostró una fotografía que mostraba el hueco en el carril vertical. La imagen también fue difundida a otros medios de comunicación por la Guardia Civil española.

Algunos medios nacionales confirmaron el hallazgo. ’El Mundo' detalló que se trata de una "rotura de más de 30 centímetros de largo" y fijó la posible causa en "una mala soldadura" o en el deterioro de la misma por el paso del tiempo —y de los trenes—.

Previamente, el lunes 19 de enero, el ministro de Transporte, Óscar Puente, consideró el accidente en Adamuz "muy difícil de explicar", después de informar sobre la ejecución de un millonario proyecto de reforma de las vías, finalizado en ese tramo en mayo 2025.

Este martes, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que "todas las hipótesis están abiertas", antes de agregar que no se ha barajado la posibilidad de un sabotaje.

Fuentes cercanas a la cartera de Puente, citadas por el diario 'El País', aseguraron que Adif, la empresa que administra las vías ferroviarias, ejecutó hace dos meses una doble inspección en la ruta Sevilla-Madrid, que comprende el tramo del siniestro en Adamuz.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en fase de recopilación de datos, subrayó que aún es pronto para lanzar una hipótesis, por lo que calificó cualquier pronunciamiento en ese sentido como "una especulación".

Labores de rescate

Otra víctima mortal fue localizada este martes, lo que elevó a 42 el número de muertes confirmadas, pero la cifra pude seguir en aumento, advierten las autoridades.

Entretanto, el Centro Integrado de Datos, constituido ad hoc para recabar información sobre los afectados, ha informado de 43 denuncias de desapariciones presentadas en Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Huelva.

Unos 39 heridos permanecen hospitalizados, de los cuales 13 —uno de ellos un menor de edad— están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que unas 83 personas han sido dadas de alta.

Paralelamente, el Instituto de Medicina Legal de Córdoba finalizó la autopsia de los 38 cuerpos que han llegado a esas instalaciones, de las cuales 10 ya han sido identificados mediante sus huellas dactilares.

Los equipos técnicos y de rescate trabajaron durante toda la madrugada de este martes, centrados en la instalación de una grúa colosal para levantar los vagones volcados sobre las vías.

Tres cuerpos más fueron recuperados en la tarde del martes entre los amasijos del segundo tren siniestrado, horas después del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informará de la dificultad para acceder a ellos, sin aclarar si los cadáveres ya estaban incluidos en la cifra oficial de fallecidos.

Las condiciones exigen nivelar el terreno alrededor de los vagones delanteros del tren de la línea estatal Alvia, que se precipitó por un terraplén de cuatro metros tras el accidente, y los vagones traseros del tren operado por el consorcio privado Iryo, según informó la Junta de Andalucía en un comunicado.

La Guardia civil pidió inmovilizar el vagón seis del tren de Iryo, el primero en descarrilarse, pieza central de las pesquisas, mientras los inspectores forenses han marcado con números y fotografiado las pruebas en el lugar de la tragedia.

Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe —la compañía pública que opera uno de los trenes siniestrados— descartó que el descarrilamiento se produjera por exceso de velocidad o por cualquier otro error humano e insistió en las "condiciones extrañas" alrededor del accidente.

Hitachi Rail, fabricante del tren de Iryo Frecciarossa 1000, realizó una inspección del aparato el 15 de enero, como parte del mantenimiento rutinario, sin reportes de anomalías.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano administrativo de la justicia española, ha expresado en un comunicado este martes que procesará “con la mayor celeridad” los refuerzos que sean necesarios para la investigación judicial del accidente ferroviario.

Los reyes visitan el lugar de la tragedia

Los reyes Felipe VI y Letizia se trasladaron a Adamuz a medio día de este martes para expresar su solidaridad con los afectados por la tragedia. Acompañados por autoridades políticas de la administración central y regional y por funcionarios policiales, recorrieron al lugar del accidente, muy cerca de los vagones siniestrados.

La Corona agradeció a representantes de los cuerpos de seguridad del Estado y a grupos de rescate por la respuesta al accidente, así como a civiles voluntarios que espontáneamente acudieron a socorrer a los heridos.

Los reyes se trasladaron posteriormente al Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, donde los familiares de las víctimas del accidente reciben información y apoyo psicológico.

La visita terminó en el Hospital Reina Sofía, en Córdoba, donde fueron internados gran parte de los heridos. "Las víctimas muy agradecidas por como han sido atendidas", señalo Felipe VI a la prensa al terminar la visita.

