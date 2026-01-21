El Ministerio de Defensa de Siria anunció este martes 20 de enero un alto el fuego de cuatro días tras alcanzar un nuevo acuerdo con las milicias de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) lideradas por la minoría kurda. El nuevo gobierno de Siria ha dado al grupo este plazo como ultimátum —que comienza a partir de las 20:00 hora local del martes— para que acepte un plan para la integración práctica de la provincia nororiental de Hasakah, situada al norte del país y que ha estado durante casi una década bajo control autónomo de la minoría kurda, con el respaldo de Estados Unidos.

Este respaldo estadounidense se ha desvanecido este martes. La presión sobre la minoría kurda ha llegado también de parte de Washington, que ha cambiado la alianza con el grupo, al que financió y armó durante años en una alianza estratégica en la que ambos se beneficiaron: los kurdos recibirían los recursos para combatir al Estado Islámico (EI) y a su vez podrían defenderse del régimen de Bashar al-Assad.

Tras el derrocamiento de Assad, Estados Unidos ha encontrado en el nuevo gobierno de Damasco, liderado por Ahmed al-Sharaa, un nuevo socio. Los avances relámpagos del gobierno en los últimos días y la aparente retirada del apoyo estadounidense a la continua posesión del territorio por las Fuerzas Democráticas Sirias representan el mayor cambio de control en el país desde que los rebeldes derrocaron a Assad hace 13 meses.

El embajador estadounidense en Turquía y también enviado especial para Siria, Tom Barrack, afirmó que Damasco ahora está dispuesto y en capacidad para asumir responsabilidades de seguridad, incluido el control de los centros de detención y campamentos del Estado Islámico en Siria, que estaban en control de las FDS. En una extensa publicación en la red social X, Barrack describió la oferta de integración en el estado central sirio con derechos de ciudadanía, protección cultural y participación política como la "mayor oportunidad" que tienen los kurdos.

“La presencia militar estadounidense en el noreste de Siria se justificó principalmente como una alianza para contrarrestar al ISIS. Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por kurdos, demostraron ser el socio terrestre más eficaz para derrotar el califato territorial del ISIS en 2019… Hoy, la situación ha cambiado radicalmente. Siria cuenta ahora con un gobierno central reconocido… Esto cambia la lógica de la colaboración entre Estados Unidos y las FDS: el propósito original de las FDS como principal fuerza anti-ISIS sobre el terreno prácticamente ha expirado”, escribió Barrack.

Ahmed al-Sharaa, que dirige el Gobierno sirio desde el derrocamiento y la huída de Bashar al-Assad, dictó hace días un decreto que otorga por primera vez la ciudadanía a la minoría kurda en el país, que administra y controla de manera autónoma dos provincias en el norte y este del país. El decreto garantiza a los kurdos sirios sus derechos y abre la puerta al retorno seguro y a la plena participación en la construcción del país.

Además, el decreto declara al kurdo —un grupo de dialectos hablados por esta minoría— como lengua nacional, que podrá enseñarse en las escuelas públicas de las zonas con una fuerte presencia de la comunidad. Al-Sharaa también declaró el año nuevo kurdo, Nowruz, que se celebra el 21 de marzo, como una festividad oficial.

"La mayor oportunidad para los kurdos en Siria en este momento reside en la transición post-Assad bajo el nuevo gobierno liderado por el presidente Ahmed al-Sharaa", explicó el enviado estadounidense en una publicación en X.

Las Fuerzas Democráticas Sirias aceptan la tregua y denuncian ataques continuados de Damasco

Las FDS lideradas por los kurdos dijeron que aceptaban un acuerdo de alto el fuego con el gobierno de Damasco y que no emprenderían ninguna acción militar a menos que fueran atacadas. Mazloum Abdi, jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias, afirmó que el grupo se retiró a zonas de mayoría kurda y que su protección es una "línea roja". Además, afirmó que el gobierno sirio continúa intensificando los ataques contra la provincia siria de Hasakah y su zona rura, así como contra Kobani.

Durante la violencia de este mes, los kurdosirios —que acogieron a grupos estadounidenses durante años en sus bases y zonas del noreste de Siria, como socios en la lucha antiyihadista— denunciaron la falta de apoyo de Washington. El lunes, las FDS aseguraron que la coalición internacional, liderada por Estados Unidos, ignoró sus peticiones de ayuda para detener un asalto de facciones "afiliadas" al Gobierno en Damasco contra una cárcel con prisioneros del grupo yihadista que terminó en una fuga masiva.

Los guardias de las FDS abandonaron este martes un campamento en el noreste de Siria que albergaba a miles de personas vinculadas al grupo Estado Islámico, y el ejército sirio afirmó que eso permitió la fuga de los detenidos. El campamento de Al-Hol alberga principalmente a mujeres y niños que son familiares de miembros del EI. Miles de militantes acusados de pertenecer al EI están recluidos por separado en prisiones del noreste de Siria.

El Ministerio del Interior sirio acusó a las FDS de permitir la liberación de "varios detenidos del grupo militante ISIS junto con sus familias". En respuesta, FDS confirmaron que sus guardias se habían retirado del campamento, pero no dijeron si algún detenido había escapado. El grupo culpó a "la indiferencia internacional hacia el problema de la organización terrorista (EI) y al fracaso de la comunidad internacional a la hora de asumir sus responsabilidades para abordar este grave asunto".

Un funcionario del Mando Central del Ejército de los Estados Unidos dijo a la agencia AP en condición de anonimato: "Estamos al tanto de los informes y seguimos de cerca la situación". Tanto el gobierno de Siria como las FDS también se culparon mutuamente por la fuga el lunes de miembros del EI de una prisión en la ciudad nororiental de Shaddadeh.

Este martes, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos está tratando de proteger a los kurdos. Cuando un periodista le preguntó sobre la protección de los derechos kurdos en Siria, respondió: "Me gustan los kurdos, pero para que lo entiendan, les pagaron enormes cantidades de dinero, les dieron petróleo y otras cosas. Así que lo hacían por sí mismos, más que por nosotros", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. "Pero nos llevamos bien con los kurdos y tratamos de protegerlos".

Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales.

