Las altas temperaturas cedieron este martes y dieron un respiro a los bomberos que luchan para sofocar las llamas, mientras los damnificados regresan a constatar su tragedia: esqueletos de viviendas entre montañas de cenizas.

Bajo la densa humareda que cubre la región del Biobío, a 500 km al sur de Santiago y epicentro de la catástrofe, Manuel Hormazábal reclama lo "esencial" por parte de autoridades.

"Es la luz. Nosotros aquí estamos a oscuras, aquí faltan linternas, lo básico, baños químicos, porque nosotros tenemos que ir al bosque a hacer nuestras necesidades", sostiene este hombre de 64 años a la AFP, mientras agita sus manos ennegrecidas.

El fuego envuelve las regiones del Ñuble, la Araucanía y Biobío, donde murieron 19 de las víctimas.

Villas enteras quedaron arrasadas. Hay unos 7.237 damnificados, aunque la cifra tiende a crecer.

Los más afectados expresan su frustración ante la respuesta estatal.

"Al final solamente el pueblo ayuda al pueblo. No hay nadie más. Recién ahora se ve que llega cierta parte de autoridades, pero la ayuda es mínima", sostiene María José Pino, veterinaria de 23 años.

El presidente Gabriel Boric ha visitado desde el domingo las tres regiones afectadas, donde se ha reunido con autoridades locales.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, aseguró a la prensa que están trabajando "para que la ayuda llegue de la forma más rápida posible a los habitantes".

Entre las medidas anunciadas está un bono de entre 350 y 1.500 dólares a las familias afectadas.

Una tregua climática

Este martes unos 4.000 bomberos combatían 21 incendios en las tres regiones. Las llamas han devorado unas 40.000 hectáreas de bosques y terrenos, de acuerdo al reporte actualizado de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Después de tres días a 30 grados, los termómetros descendieron.

Los incendios avanzan más despacio, señaló Juan Quevedo, coordinador de emergencias nacionales de Bomberos.

Según explicó a la AFP, "al bajar la temperatura, se genera mayor humedad y cambia la dirección del viento, lo que contribuye a que amainen" las llamas.

Sin embargo, el fuego no ha sido controlado.

Los bomberos se esfuerzan principalmente por apagar focos activos en localidades como Florida o Laja, en Biobío.

En el primer punto, el fuego es intenso. "Hay mucha gente en riesgo", comenta el transportista Jorge Flores, de 50 años.

Para la próxima semana, no obstante, los pronósticos no son buenos. "Hay altas temperaturas, entonces no hay que bajar los brazos", remarcó el jefe de bomberos.

"Tienen que apurarse"

Estos son los peores incendios forestales en Chile desde febrero de 2024, cuando varios focos ardieron simultáneamente y mataron a 138 personas en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, a 110 km de Santiago.

El aumento de las temperaturas y las condiciones de megasequía que golpean hace más de una década al centro y sur de Chile "han facilitado la propagación del fuego", según el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de Chile.

Esta vez el rastro de destrucción es mayor en Lirquén y Penco, donde las llamas devoraron comunidades enteras.

"Me saco el sombrero más que nada por la gente humilde, porque son los únicos que han llegado aquí. Todavía yo no he visto el Estado que se haga presente en ayuda", se queja Manuel Hormazábal.

Mientras levanta las latas de lo que fue su casa, Hormazábal piensa ya en lo que será el invierno sin casa. "Tienen que empezar a apurarse, porque a la vuelta de la esquina viene el invierno", dice.

Por ahora, duerme en una carpa junto a sus hijos y nietos. No cuenta con luz eléctrica, agua ni acceso a baños.

Entrega a cuentagotas

El lunes comenzó la entrega de los cuerpos de las víctimas a sus familias, tras pruebas de ADN. Varios quedaron completamente calcinados.

Hasta este martes habían sido identificados los restos de cinco personas.

"No podemos dar un plazo de resultados; esperamos que sea dentro de esta semana, pero podría demorarse más", dijo a la AFP una fuente del servicio médico legal de Biobío.

De momento, la fiscalía no ha determinado si los incendios forestales fueron provocados accidental o intencionalmente.

"Todas las hipótesis" están siendo consideradas, señaló a la prensa la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena.

Las autoridades confirmaron además el martes la detención de una persona en Penco que intentaba iniciar un nuevo foco de incendio.

