Lo esencial: 

  • Francia solicita ejercicios militares de la OTAN en Groenlandia
  • La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirma que el continente debe abandonar la cautela tras la declaración del secretario del Tesoro estadounidense al tildar a Dinamarca como "irrelevante".
  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en Zúrich camino a Davos tras un retraso en su salida de EE. UU.
  • Von der Leyen no se reunirá con Trump en Davos, confirma la UE en medio de las tensiones por la intención del estadounidense de anexionarse Groenlandia.

A continuación, las principales noticias en torno a Groenlandia, que marca el Foro Económico Mundial de Davos, este 21 de enero:

