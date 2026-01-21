Es una información que dice mucho sobre la inestabilidad geopolítica del momento: el ejército canadiense ha modelizado un escenario de invasión militar del país por parte de Estados Unidos y las posibles respuestas de Ottawa, según el diario ‘Globe and Mail’, en un momento en el que Donald Trump ha hecho una nueva alusión a la posible invasión de Canadá.

Sería la primera vez en más de un siglo que el ejército canadiense contempla teóricamente un ataque estadounidense contra su territorio, según el periódico canadiense, que cita a dos altos responsables gubernamentales.

No obstante, estos subrayan que no se trata de un plan operativo, sino de un modelo utilizado con fines de reflexión estratégica.

Asimismo, consideran muy improbable que una operación de este tipo sea contemplada por el gobierno estadounidense. Pero desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha reiterado regularmente su deseo de que Canadá se convierta en el 51.º estado de Estados Unidos.

“Tácticas de guerrilla”

En la noche del lunes al martes, mientras las ambiciones estadounidenses sobre Groenlandia inquietan a los aliados de Washington, Donald Trump publicó en su red Truth Social una serie de imágenes generadas por inteligencia artificial (IA), en las que se le ve en el Despacho Oval, junto a dirigentes europeos, frente a un mapa en el que la bandera estadounidense cubre no solo Estados Unidos, sino también Canadá, Groenlandia y Venezuela.

Según los escenarios contemplados por el ejército canadiense, en caso de una ofensiva desde el sur, las fuerzas estadounidenses estarían en condiciones de neutralizar las principales posiciones estratégicas canadienses en menos de una semana, o incluso en tan solo dos días.

En esta hipótesis, la respuesta canadiense podría adoptar la forma de una campaña de tipo insurreccional, que incluiría emboscadas y “tácticas de guerrilla”, comparables a las empleadas en los conflictos de Afganistán, considera el ejército.

Consultado por la Agencia France-Presse (AFP), el Ministerio de Defensa canadiense no reaccionó de inmediato.

Canadá es miembro fundador de la OTAN y socio de Washington en la defensa aérea del continente norteamericano mediante un mando militar conjunto, el Norad.

Con AFP; adaptado de su original en francés

