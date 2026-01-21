Mientras una ola de frío hace caer las temperaturas hasta cerca de –20 °C, “más de un millón” de habitantes de Kiev quedaron sin electricidad el martes 20 de enero tras nuevos ataques nocturnos rusos, lamentó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Drones rusos causaron además tres muertos y dos heridos durante la jornada en Zaporiyia, en el sur del país, según el Ministerio del Interior ucraniano.

En Davos, la exclusiva estación suiza donde se celebra actualmente el Foro Económico Mundial, “los encuentros se desarrollan de manera constructiva y cada vez más personas toman conciencia de la solidez de la posición rusa”, afirmó el enviado ruso Kirill Dmitriev tras conversaciones sobre Ucrania, en particular con los estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump.

Por su parte, Volodímir Zelenski se declaró “preocupado” por una pérdida de atención internacional sobre el peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, debido a la disputa provocada por las aspiraciones del presidente estadounidense de hacerse con Groenlandia.

“La población ha disminuido” en Kiev

En Kiev, 4.000 edificios residenciales seguían sin calefacción tras los ataques aéreos de la noche del lunes al martes, subrayó su alcalde, Vitali Klitschko, mientras Rusia continúa atacando las instalaciones energéticas de Ucrania.

Estos bombardeos también privaron temporalmente a la central nuclear de Chernóbil de suministro eléctrico externo y causaron un herido en la capital y un muerto, algo más al norte, en Bucha, donde se cometió una masacre durante la ocupación rusa a comienzos de 2022.

“No todo el mundo tiene la posibilidad de abandonar la ciudad, pero en este momento la población ha disminuido”, aseguró Vitali Klitschko en una entrevista con la Agencia France-Presse, precisando que 600.000 de los 3,6 millones de habitantes de Kiev se han marchado desde su llamamiento del 9 de enero a una evacuación provisional, cuando la mitad de los edificios residenciales se quedó sin calefacción tras ataques rusos masivos.

Periodistas de la AFP constataron el cierre de tiendas y restaurantes debido a los cortes de electricidad, así como la paralización de semáforos y la ausencia de alumbrado público nocturno en algunos barrios.

La Rada, el Parlamento ucraniano, también se encontraba sin agua, electricidad ni calefacción el martes, anunció su presidente, Ruslán Stefanchuk.

“La temperatura roza los –20 °C y Putin se sirve de ello para quebrar la resistencia, sumir a la población en la depresión y crear tensión en la sociedad”, denunció Vitali Klitschko ante la AFP. Durante la entrevista, sonó una alerta aérea en Kiev.

El 9 de enero, la capital ucraniana ya había sufrido un bombardeo que dejó sin calefacción a 6.000 edificios, el peor ataque ruso contra su red energética desde el inicio de la invasión, hace casi cuatro años.

Nuevo ataque ruso

El alcalde reiteró su llamamiento a quienes puedan hacerlo para que abandonen la ciudad mientras los servicios ucranianos trabajan sin descanso para reparar los daños en las infraestructuras. “Imaginen que no hay ni electricidad ni agua en sus casas. No pueden ducharse. Los radiadores están fríos. La situación es muy crítica”, resumió Vitali Klitschko.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, durante la noche se lanzaron 34 misiles y 339 drones contra Ucrania, con la región de Kiev como “objetivo principal”. Durante el ataque, Mariana Kravchenko, de 42 años, se refugió en el metro con su hijo y su gato. “Tuvimos miedo porque hubo varias explosiones”, relató. No durmieron en toda la noche. “Estamos muy cansados, pero todo irá bien, mantenemos la sonrisa y creemos en la victoria”, dijo a la AFP esta empleada de un almacén.

Otras regiones ucranianas también sufrieron bombardeos contra sus instalaciones energéticas durante la noche del lunes al martes, en particular la región de Rivne (noroeste), donde más de 10.000 hogares se quedaron sin electricidad, según la administración regional.

Las Naciones Unidas lamentaron el martes estos “ataques a gran escala” y repetidos de Rusia. “No se pueden calificar más que de crueles. Deben cesar. Atacar a civiles e infraestructuras civiles constituye una violación clara de las reglas de la guerra”, declaró el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó que se bombardearon industrias militares, depósitos de municiones y “infraestructuras energéticas y de transporte” utilizadas por el ejército ucraniano.

La central de Chernóbil fue reconectada a la red eléctrica ucraniana por la tarde, explicó el director del sitio, Serguéi Tarakanov, mientras que otras centrales nucleares también se vieron afectadas, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Con AFP; adaptado de su original en francés

