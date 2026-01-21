El presidente francés, Emmanuel Macron, proyectó este martes en el Foro Económico Mundial (WEF) la imagen de un "mundo sin reglas, donde el derecho internacional es pisoteado", como un ejemplo del "giro a la autocracia" del que alertó en su discurso en Davos, seguido por jefes de Estado, empresarios y organizaciones globales.

En medio de la confrontación entre Europa y Estados Unidos por las amenazas de Trump sobre la anexión de Groenlandia, Macron habló en contra de las "ambiciones imperiales", antes de decretar que "Francia y Europa están comprometidas con su independencia".

"Aceptar el nuevo enfoque colonial no tiene sentido y todos los jefes de Gobierno que han sido complacientes con ello deben tener responsabilidad", aseveró el presidente francés, que calificó a la OTAN como una "institución debilitada".

La disputa por el territorio danés semiautónomo ha supuesto un reto para la OTAN, ante la posibilidad de una agresión entre sus propios integrantes. El Tratado de la alianza militar trasatlántica no contempla un escenario en el que el agresor sea un Estado miembro, lo que genera múltiples interpretaciones sobre la postura que deberían adoptar los países adscritos.

VIDEO | Con gafas de sol -debido a un derrame en su ojo derecho, según precisó el Elíseo la semana pasada-, el presidente francés, Emmanuel Macron, intervino este martes en el Foro de Davos para lanzar varios mensajes sobre las tensiones en el mundo y el rumbo a tomar por parte… pic.twitter.com/hr3AEaErmT — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 20, 2026

Ataviado con lentes oscuros al estilo 'Top Gun', debido a una infección ocular, el francés ofreció un discurso en un tono particularmente elevado, no del todo habitual en las declaraciones del Elíseo, al que añadió unas pinceladas de sarcasmo: "Es una época de paz, estabilidad y previsibilidad, así que intentemos abordar los principales retos del mundo en unos pocos minutos", apuntó al inicio.

Macron invoca el arma comercial más potente de la UE

"No somos respetados y no se respetan las reglas del juego", denunció Emmanuel Macron en uno de los foros económicos más importantes del planeta, en un intento por instar a la Unión Europea a aplicar el denominado mecanismo anticoerción.

La medida invocada por Macron es un instrumento regulatorio adoptado por la Unión Europea a finales de 2023 que permite a Bruselas defenderse de la coerción económica ejercida por terceros países. Conocido como la "bazuca comercial", representa el arma en este campo más poderosa de la UE contra acciones económicas adversas

El francés incidió en que Europa dispone de herramientas "muy poderosas" en materia comercial y debe "utilizarlas". El mecanismo anticoerción aún no se ha aplicado desde su aprobación. "Es un instrumento muy eficaz y no debemos tener dudas en usarlo en el difícil entorno actual”, zanjó el mandatario galo.

Macron describió la política comercial emprendida por Trump como una imposición de "concesiones máximas", que "apunta abiertamente a debilitar y subordinar a Europa".

En la antesala del Foro de Davos, Trump amenazó con aplicar aranceles adicionales del 10% a los países europeos que ejecuten maniobras militares en Groenlandia, como ya lo han hecho Dinamarca, Francia, Alemania, Finlandia, Países Bajos y Suecia, además de Noruega y el Reino Unido.

"Con Groenlandia, no hemos amenazado a nadie, hemos apoyado a un aliado: Dinamarca", agregó Macron, antes de tachar de "inaceptables" los aranceles impuestos por la Casa Blanca.

Washington también decretó un arancel del 200% sobre vinos y champanes franceses por la negativa del mandatario galo de entrar en la Junta de Paz para Gaza, contemplada en el plan de alto el fuego redactado en Washington para frenar la guerra entre Israel y Hamás.

"No debemos aceptar pasivamente la ley del más fuerte", sentenció Macron ante los asistentes en Davos.

Desde París, el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot, apoyó la suspensión de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. "La amenaza de aranceles aduaneros se utiliza como chantaje para obtener concesiones injustificables", afirmó Barrot ante el Parlamento.

Socios europeos cierran filas con Macron

Una las comparecencias más esperadas del día en Davos era la de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien en un tono más conciliador que el de Macron calificó como un "error" los aranceles de Trump contra los socios europeos.

"La UE y Estados Unidos acordaron un pacto comercial el pasado mes de julio. Y tanto en política como en los negocios, un acuerdo es un acuerdo", subrayó la política belga, en alusión al pacto entre Washington y Bruselas para fijar los aranceles a los productos de la UE en un 15%.

Sin referirse directamente al líder de Washington, destacó la importancia de dinamizar la economía de los Veintisiete. "Es hora de aprovechar esta oportunidad y construir una nueva Europa independiente", sentenció.

En el plano territorial, Von der Leyen aseguró que la respuesta de la UE ante los planes de anexión de Groenlandia será "firme, unida y proporcional". La presidenta de la Comisión Europea enfatizó la necesidad de ser “estratégicos”, antes de subrayar que la alianza continental está "plenamente comprometida y comparte los objetivos de Estados Unidos" en materia de seguridad en el Ártico.

“Deberíamos destinar una parte del aumento de nuestro gasto en defensa a la creación de una capacidad europea de rompehielos y a otros equipos esenciales para la seguridad en el Ártico”, agregó.

En línea con Emmanuel Macron, El primer ministro belga, Bart De Wever, se mostró a favor de adoptar una postura más firme frente a la Administración Trump.

“Si alguien dice: 'Quiero quitarte territorio de la OTAN, o de lo contrario iniciaré una guerra comercial', entonces iniciaremos una guerra comercial”, decretó el dirigente belga en una entrevista, al margen del Foro Económico Mundial de Davos.

A la espera de la intervención este miércoles de Trump, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, adelantó en Davos algunas de las posiciones de la Administración republicana al recomendar a la UE que "respire hondo, deje que las cosas se resuelvan y descarte represalias".

Bessent defendió que la Groenlandia "es esencial para el escudo antimisiles Cúpula Dorada", un mecanismo de defensa para misiles intercontinentales.

Macron comentó con la prensa que no planea reunirse con su homólogo estadounidense en Davos, después de que en la mañana del martes Trump filtrara unos mensajes privados del líder del Elíseo. "Estamos totalmente de acuerdo en Siria. Podemos lograr grandes cosas en Irán. No entiendo lo que estás haciendo con respecto a Groenlandia", escribió Macron al republicano estadounidense, a quien además invitó a cenar a París después del foro en Suiza.

Con información de Reuters, EFE y AP.

