Israel, país que mantiene bombardeos contra la Franja de Gaza, pese al alto el fuego que entró en vigor el pasado octubre, ha sido invitado a integrar la llamada "Junta de Paz" impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que se encargará de supervisar la implementación y cumplimiento del acuerdo de 20 puntos en el enclave palestino. Así lo reveló un funcionario israelí a las agencias de noticias AP y EFE.

De momento, Israel no ha confirmado oficialmente la invitación ni su integración al organismo.

La Administración Trump ha enviado un gran número de invitaciones a jefes de Estado, incluso a países adversarios o que no mantienen buenas relaciones diplomáticas entre sí, lo que ha propiciado escepticismo y muchas dudas sobre el mandato y los mecanismos de toma de decisiones de la Junta.

El funcionario israelí, que habló bajo condición de anonimato, señaló que tampoco se conoce bien el papel que podría desempeñar Israel en un consejo encargado de velar por la aplicación de lo establecido en el acuerdo de alto el fuego, siendo el Estado de mayoría judía una de las partes del conflicto de larga data.

Entretanto, el primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán Al Thani, afirmó este martes en Davos, Suiza, que no había “alternativas" a la "Junta de Paz" propuesta por Trump, e integrada por otros jefes de Estado.

"Sí, fuimos invitados a esa junta. Por supuesto, nos complace contribuir a la paz y la estabilidad en nuestra región. Ahora bien, existen muchos desafíos en la implementación, pero no tenemos alternativas que buscar en este momento", sostuvo el también jefe de la diplomacia de Qatar, en medio del Foro Económico de Davos, Suiza.

Por su parte, el rey Mohammed VI de Marruecos aceptó el lunes participar en el evento, convirtiéndose en el primer líder árabe y al menos el quinto dirigente mundial en sumarse a la iniciativa. Vietnam, Kazajistán, Hungría y Argentina también se han aceptado la oferta.

Otros jefes de Estado también han confirmado en los últimos días haber recibido invitaciones para integrar esta instancia: el presidente turco Recep Tayyip Erdogan; el egipcio Abdelfatah al Sisi; el primer ministro canadiense Mark Carney; el pakistaní Shehbaz Sharif o el emiratí Mohamed bin Zayed, entre otros.

Rusia, Belarús, Eslovenia, Tailandia y el Ejecutivo de la Unión Europea también se encuentran entre los últimos en recibir invitaciones. El presidente de Belarús, Aleksandr Lukashenko, firmó este martes un documento en el que acepta la integración de la antigua república soviética en la Junta o Consejo de Paz.

"He firmado la correspondiente solicitud a Estados Unidos de que estamos dispuestos a aceptar su propuesta, ser uno de los fundadores de la Junta", aseveró Lukashenko, según informó la agencia de noticias BELTA.

Francia, Dinamarca y Noruega declinan a hacer parte de la "Junta de Paz"

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, remarcó que su país respalda la implementación del plan de 20 puntos impulsado por el presidente estadounidense para el cese al fuego en el territorio palestino, pero no participará o dará su apoyo a la creación de una organización que rivalice con Naciones Unidas.

Dinamarca y otros aliados europeos consideran que la Junta supone una amenaza para instituciones internacionales consolidadas como la ONU y la OTAN. Noruega también rechazó participar en el organismo impulsado por Trump, al que también fue invitado el presidente ruso Vladimir Putin, pese a que ordenó la invasión a Ucrania hace casi cuatro años.

El secretario de Estado para Asuntos Exteriores de Noruega, Andreas Motzfeldt, indicó en unas declaraciones recogidas por el diario 'Aftenposten' que para el Ejecutivo de su país "está absolutamente claro" que no puede participar en la Junta de Paz de Trump. "Lo que está absolutamente claro es que no podemos participar en una estructura que desafía el papel de la ONU y el derecho internacional", subrayó Motzfeldt.

El ministro de exteriores de Portugal, Paulo Rangel, admitió que el Gobierno mantiene "algunas dudas" con relación a la Junta de la Paz y aseguró que la invitación que han recibido del líder de la Casa Blanca es un poco "ambigua".

"Desde el punto de vista de su diseño y su configuración suscita algunas dudas", señaló el ministro durante una intervención en una comisión parlamentaria, en la que confirmó que Portugal recibió la invitación en la madrugada del pasado 17 de enero.

"Si solo se tratara de Gaza, creo que, a pesar de todo, estaría claramente a favor de integrarla, pero tal y como está redactada la carta en este momento, me parece un poco ambigua en lo que respecta a que pueda tener un alcance que vaya más allá de este conflicto", continuó.

Para presionar a Dinamarca y a sus aliados a que acepten sus condiciones o se unan a la Junta, Trump ha amenazado con imponer aranceles del 200% al vino francés–como un mecanismo visto para ejercer presión sobre el presidente francés, Emmanuel Macron–y aranceles del 10% al 25% a los productos de ocho Estados miembros de la OTAN, incluido el Reino Unido, si se oponen a sus planes para Groenlandia.

