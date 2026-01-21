El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, hizo uso de una facultad constitucional especial este martes para impulsar la aprobación sin votación de parte de su proyecto de ley de presupuestos para 2026 en la Cámara Baja, profundamente dividida.

Lecornu invocó el Artículo 49.3 de la Constitución en el apartado sobre ingresos para que la legislación se apruebe en la Cámara Baja, donde se encontraba estancada después de tres meses de debates.

En respuesta, se espera que los partidos de oposición, la izquierdista Francia Insumisa (LFI) y la ultraderechista Agrupación Nacional presenten mociones de censura contra el Gobierno, como ya han advertido.

Sin embargo, Lecornu y su Gobierno parecen haber obtenido suficiente respaldo político, especialmente de los socialistas, para sobrevivir a las mociones de censura, que probablemente se celebrarán el próximo viernes 23 de enero.

Está previsto que la legislación se dirija al Senado antes de regresar a la Cámara Baja. Lecornu también deberá impulsar la aprobación del proyecto de ley de presupuestos en la Cámara Baja antes de dar el impulso final al paquete general.

El Gobierno minoritario de Lecornu espera que el presupuesto se apruebe definitivamente en la primera quincena de febrero, según ha declarado un funcionario.

Previamente, el primer ministro había prometido abstenerse de impulsar la aprobación del proyecto de ley de presupuestos en el Parlamento sin votación, pero se vio obligado a hacerlo tras no lograr el apoyo de suficientes legisladores para aprobar la legislación mediante votación, a pesar de ofrecer una serie de concesiones.

La decisión de Lecornu, sin embargo, acerca a Francia a la conclusión de obtener un presupuesto para 2026 que mantenga el déficit fiscal en un máximo del 5% de su producción económica proyectada para el año.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

Con Reuters

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más