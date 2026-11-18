Aquejado por una seguidilla de contratiempos en Estados Unidos, el presidente Donald Trump puede encontrar algo de respiro en su viaje de tres días a Asia, con el que pretende virar el foco hacia su cercanía con aliados históricos, la firma de acuerdos comerciales y una inédita cumbre.

Trump llegó el martes 17 de noviembre a Manila, la capital de Filipinas, primera escala de una gira que lo llevará posteriormente a China para unas históricas conversaciones trilaterales sobre temas nucleares junto al presidente chino Xi Jinping y el mandatario ruso Vladímir Putin. Además, según el republicano, existe la posibilidad de que se reúna con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.

Esta visita representa el primer viaje al extranjero de Trump desde que su partido sufrió importantes derrotas en las elecciones de mitad de mandato. Además, tanto la Casa Blanca como el mercado bursátil se han visto sacudidos por la salida de Jensen Huang de Nvidia la semana pasada, tras admitir haber mantenido una relación con una presunta agente del gobierno chino, algo negado por Beijing.

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante la cumbre entre Estados Unidos y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila, Filipinas , el martes 17 de noviembre de 2026.

Sin embargo, el presidente estadounidense no pudo eludir todas las controversias que aún persisten en su país. Los periodistas le preguntaron sobre las recientes interrupciones en los servicios de Microsoft, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la banca en línea de JPMorgan Chase.

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El mandatario restó importancia a los problemas, que provocaron cancelaciones masivas de vuelos y afectaron a la jornada laboral. "Así es la vida. Cuando eres grande, poderoso y tienes todo el dinero, ocurren cosas así. No pasa nada", aseguró

Al presidente también le consultaron por una información de la CNN según la cual Irán estaría preparando planes para atacar Washington con una 'bomba sucia' o armas químicas.

"Bueno, si es así, pagarán un precio como ningún otro país ha pagado jamás –afirmó Trump–. Espero que no sea así. Pero nos lo tomamos muy en serio, porque resulta que están locos".

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Recibimiento de honor en la ASEAN y primera reunión con el 'Quad'

Durante sus primeras horas en Filipinas, Trump participó en actos que refuerzan la alianza más antigua de Washington en Asia —como una recepción con cócteles y una cena junto a otros líderes mundiales—, lo que le permitió tomar distancia de algunos de los asuntos más espinosos en su país.

El martes por la noche, Trump fue agasajado en una gala como "invitado de honor" en la cumbre anual de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN).

Los líderes de la ASEAN han estado trabajando en un pacto de no agresión con China en las disputadas aguas del mar de la China Meridional, una ruta comercial de importancia mundial. En los últimos años, las confrontaciones se han intensificado, especialmente entre las fuerzas navales y de guardacostas de China y Filipinas en torno a bancos de arena y arrecifes en disputa.

Tras su llegada a Manila, Trump se reunió con los líderes de las naciones del 'Quad', un grupo integrado por Estados Unidos, Australia, India y Japón, cuyo objetivo es contrarrestar la influencia de China en la región de Asia-Pacífico.

Creado en 2007 por Japón, la alianza no se reunía desde septiembre de 2024, cuando el expresidente Joe Biden, que consideraba al 'Quad' como una iniciativa emblemática de política exterior, recibió a los líderes de los otros tres miembros en Delaware.

El presidente estadounidense Donald Trump, el primer ministro indio Narendra Modi, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi y el primer ministro australiano Anthony Albanese posan para una foto de grupo durante una reunión del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (’Quad') en el hotel Solaire de Parañaque, en Manila, Filipinas, el 17 de noviembre de 2026.

En su primer encuentro con el 'Quad' desde que regresó a la Casa Blanca el año pasado, Trump destacó que, como "todos somos amigos", el diálogo resulta "mucho más sencillo". "Nuestros países son los cuatro vértices de un Indo-Pacífico libre, abierto, estable y próspero", aseveró el mandatario estadounidense.

El jefe de la Casa Blanca anunció que el grupo de cuatro naciones llevará a cabo un ejercicio con aeronaves de patrulla marítima y pondrá en marcha una iniciativa para acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial.

"Queremos asegurarnos de que el futuro de esta tecnología crucial esté dominado por naciones que compartan nuestros valores y nuestros intereses comunes, y garantizar que resulte ser lo mejor posible", sostuvo Trump, refiriéndose a los planes de IA .

Además, en un comunicado emitido tras la reunión de líderes, el 'Quad' expresó su "grave preocupación" por la "coerción económica", incluso mediante restricciones arbitrarias a las exportaciones. Aunque el texto evitó mencionar a ningún país en particular, Estados Unidos y Japón se han quejado de las restricciones impuestas por China a las exportaciones de tierras raras, vitales para la fabricación de todo tipo de productos, desde automóviles eléctricos hasta teléfonos celulares.

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"La reunión de hoy ha dado un nuevo impulso a nuestra visión compartida de un Indo-Pacífico libre, abierto, pacífico y próspero, con objetivos concretos para la próxima fase de nuestra cooperación", dijo el primer ministro indio Narendra Modi en una publicación en X.

Acuerdos, reuniones y protestas

Por otra parte, Trump suscribió una declaración comercial con Tailandia –un tipo de acuerdo que ha disfrutado promover desde que inició su guerra comercial el año pasado, aunque bajo la presión de amenazas de aranceles elevados– y señaló que espera "finalizar los detalles de nuestro acuerdo formal en las próximas semanas".

La declaración conjunta incluyó puntos que ya habían sido publicados por el gobierno estadounidense hace más de un año. Tailandia eliminaría los aranceles sobre la mayoría de los productos estadounidenses, además de retirar las barreras a la importación de automóviles, alimentos y fármacos procedentes de Estados Unidos. El martes, Trump indicó que Bangkok comprará insumos agrícolas estadounidenses por un valor de 2600 millones de dólares.

Durante la cena de gala celebrada el martes por la noche, Trump participó en lo que se denominó una "cumbre especial" con los líderes de la ASEAN. Según informó el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., acordaron una serie de principios para combatir las estafas en línea.

Asimismo, los líderes presentes en la cena abordaron el fortalecimiento de los vínculos comerciales y de seguridad, así como los conflictos de larga data en la región, entre ellos la violencia que persiste desde hace años en Myanmar y las crecientes disputas en el mar de la China Meridional, una zona que Beijing reclama casi en su totalidad.

Washington ha rechazado las amplias reivindicaciones de China sobre estas aguas y ha reiterado en diversas ocasiones que tiene la obligación de defender a Filipinas en caso de que sus fuerzas sufran un ataque armado.

Manifestantes sostienen pancartas durante una protesta contra la visita del presidente estadounidense Donald Trump, quien acude a la 49.ª cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y a reuniones relacionadas en Manila, Filipinas, el 17 de noviembre de 2026.

En la agenda, el miércoles, se espera que Trump reciba una bienvenida con alfombra roja y todos los honores militares por parte de Marcos Jr., seguida de un banquete de Estado como parte de su visita al palacio presidencial de Malacañang. Ambos mandatarios reafirmarían su compromiso con la alianza establecida desde hace mucho tiempo entre sus respectivos países.

Asimismo, se calcula que Trump anuncie una serie de acuerdos comerciales e inversiones en los sectores de aviación, defensa, energía y tecnología, antes de partir hacia Shenzhen, China, para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La visita del mandatario estadounidense, sin embargo, no ha estado exenta de controversias. Alrededor de 1.500 manifestantes de izquierda llevaron a cabo una ruidosa protesta en una plaza del centro de Manila antes de la llegada de Trump, instando a los líderes filipinos a no basar su política exterior en las directrices de Estados Unidos.

Los manifestantes ondearon banderas rojas y sostuvieron una gran pancarta que decía: "¡Resistamos la guerra y el saqueo de EE. UU.!". También quemaron efigies de Trump y reclamaron la cancelación de la iniciativa Pax Silica, liderada por Estados Unidos, para la cadena de suministro de sílice.

"El gobierno filipino no debería tratar con un perdedor como él; por eso, le pedimos a la administración de Marcos que deje de ser un títere de Donald Trump y que defienda una política exterior independiente para Filipinas", declaró a AP Teddy Casiño, uno de los líderes de la protesta.

Cerca de 23.000 agentes de policía y otros miembros de las fuerzas del orden, incluidos equipos de operaciones especiales (SWAT), fueron desplegados para garantizar la seguridad durante la cumbre de la ASEAN, que ha estado marcada por cinco días consecutivas de manifestaciones.

Con AP y Reuters

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