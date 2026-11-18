"Las bandas nos expulsaron. Quemaron nuestras casas y mataron a nuestros niños. Incluso mataron a mujeres embarazadas. Lo hemos perdido todo". A Maxseau Lomba le queda poco que perder. Por eso salió este 17 de noviembre junto a varios miles de haitianos para saludar la que ve como la última esperanza contra el terror.

“Damos gracias a nuestro padre, Bukele”, agrega Lomba, en referencia al presidente salvadoreño Nayib Bukele, que ha desplegado un contingente de unos 2.500 soldados para tratar de rescatar a cuatro compatriotas miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) secuestrados el pasado 18 de octubre.





Al paso de las tropas del país centroamericano, que llegaron este martes, miles se concentraron para mostrar banderas de Haití, pancartas y afiches del líder salvadoreño mientras cantaban "Pran yo Bukele, pran yo (Llévatelos, Bukele, llévatelos)" o “que les den los drones, que les den los perros”, haciendo alusión a los artefactos no tripulados dotados con explosivos y los perros robot que patrullarán las calles gracias al reciente despliegue.

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"Salimos a las calles para decir que estamos cansados de esta inseguridad. Si los bandidos destruyen la casa de los pobres, Bukele también tiene que destruir sus residencias. Los bandidos nos asesinan, nos violan, nos secuestran", enumeró un manifestante, que acudió convocado por el movimiento juvenil Relèv (Relevo).

"Bukele es un aire de esperanza", aseguraba Marie Michelle Dorville, una vendedora ambulante de 55 años que conversó con la agencia AP mientras se unía a la manifestación de apoyo.

Marie Michelle solo tiene una petición: que la Policía acabe con los miembros de las bandas "de una vez por todas, para que todos puedan llevar una vida normal”.

Otro manifestante encomendaba la misión directamente al mandatario centroamericano, al que muchos comienzan a calificar de “liberador” y “salvador”, con un sencillo mensaje en una pancarta: “Presidente Bukele, la población de Jacmel le pide que siga matando a las bandas”.

“Aquí está, nació en Carrefour, aquí está su partida de nacimiento”, festejaba otro de los movilizados mientras mostraba un supuesto documento de identidad con el que adoptaba a Bukele como ciudadano haitiano, en muestra de gratitud.

El acompañamiento en medio del desamparo

Analistas explican la lógica detrás de las muestras de devoción de haitianos que se lanzan a las calles para besar banderas salvadoreñas y vitorear a un gobernante extranjero: una sensación de acompañamiento que ni su gobierno ni las misiones internacionales les han despertado antes.

"El despliegue de El Salvador de más tropas en dos semanas de las que la misión respaldada por la ONU hizo en más de un año ha generado un sentimiento largamente dormido entre muchos haitianos: esperanza”, explicó en un informe publicado el 17 de noviembre Sam Vigersky, investigador del Consejo de Relaciones Exteriores.

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Medios locales han revelado que miembros de las pandillas han comenzado a tomar represalias por las manifestaciones públicas de apoyo a Bukele, apuntando que al menos 10 jóvenes han sido ejecutados “a sangre fría” luego de revisarles sus teléfonos celulares y encontrar mensajes a favor del mandatario salvadoreño.

Según la emisora Radio Télé Galaxie, los asesinatos han sido perpetrados en la planicie de Cul-de-Sac, en la zona de Croix-des-Bouquets, área metropolitana de Puerto Príncipe, donde el 18 de octubre fueron retenidos los cuatro soldados salvadoreños.

Un hombre besa una bandera de El Salvador exhibida en un vehículo blindado que patrulla una calle en Puerto Príncipe, Haití, jueves 12 de noviembre de 2026.

Ni esas denuncias ni supuestas represalias en localidades de la periferia capitalina, como Lilavois, Carrefour y Fontamara, han detenido a los manifestantes, que este martes acudieron a la convocatoria de Relèv para agradecer la presencia del nuevo contingente.

"La nueva misión extranjera promete un alivio temporal de la maldición de las bandas, pero su objetivo es debilitarlas, no desmantelarlas", apuntaba el informe de Vigersky, que agregaba que "Haití debería empezar a prepararse ahora para el día en que sus propias fuerzas sean convocadas una vez más para hacerse cargo en exclusiva de la seguridad nacional”.

En efecto, la temible pandilla 400 Mawozo fue desalojada por la fuerza salvadoreña de su feudo de Croix-des-Bouquets, pero ha regresado y de nuevo aterroriza a la población civil, ante la falta de un plan para ocupar los espacios temporalmente conquistados por los militares.





Un informe del International Crisis Group recuerda que las misiones internacionales han sido convocadas para apoyar a las autoridades locales y que los motivos que justifican determinadas operaciones de estos grupos "han sido poco claros, incluso para los propios implicados".

Sin embargo, el mismo informe refuerza el desplazamiento de la confianza hacia las tropas extranjeras, al revelar que informantes dentro de la Policía permiten a las pandillas "socavar las operaciones dirigidas contra ellas".

El reporte también añade que la corrupción de las Fuerzas Armadas constituye un “motivo de preocupación” y que la Brigada para la Seguridad de las Zonas Protegidas (BSAP), una fuerza sin reconocimiento constitucional, "ha crecido más que el Ejército y opera en gran medida fuera del control estatal".

Más civiles muertos y poca efectividad

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reveló este 17 de noviembre que solo en los primeros nueve meses del año, 4.595 personas han muerto y 2.050 han resultado heridas como consecuencia de la violencia de las pandillas.

Según la portavoz del despacho, Marta Hurtado, las bandas han adaptado sus tácticas, perpetrando "ataques de represalia contra sospechosos de colaborar con las fuerzas de seguridad, secuestros selectivos y organizados, el aumento del reclutamiento forzoso de niños y jóvenes y restricciones cada vez mayores a la libertad de circulación".





La cifra de víctimas fatales en los últimos cinco años se eleva a más de 20.000 y se estima que las organizaciones criminales controlan cerca del 70% del territorio de la capital, Haití.

La agencia de la ONU también detectó 514 muertos y 235 heridos durante operaciones llevadas a cabo por cuerpos nacionales de seguridad entre julio y septiembre, además de 44 víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de policía.

El informe de la Oficina del Alto Comisionado Volker Türk cuestiona, además, la efectividad de armamentos aportados por la GSF como los drones explosivos, al revelar que 87 civiles, incluidos 21 niños, murieron por este tipo de artefactos entre julio de 2025 y septiembre de 2026.

El International Crisis Group, por su parte, revela que el número de civiles muertos o heridos durante operaciones de las fuerzas de seguridad aumentó 24% en el primer trimestre de 2026 y apunta que el uso de drones "ha traído rendimientos decrecientes … sin producir cambios significativos en el control territorial".

Consultado sobre las consideraciones de Derechos Humanos y Estado de derecho de su operación en Haití, el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, denunció una “agenda oculta para criticar nuestra operación”, mientras que el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que El Salvador debe “comenzar a preparar a Haití para un verdadero Estado de derecho, para que sus instituciones funcionen y sus marcos legales funcionen eficazmente en el futuro".

Sin importar las objeciones y cuestionamientos sobre la efectividad de la presencia salvadoreña, la desesperada población haitiana dejó este martes un mensaje muy claro para las tropas enviadas por Bukele. "Sigan luchando…porque si no, acabarán matándonos a todos", suplicaba una pancarta mostrada por los manifestantes.

Con AP y EFE

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