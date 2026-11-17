Pese al cese al fuego, vigente en el papel desde octubre de 2025, Gaza no tiene paz, a merced de los ataques diarios y el bloqueo de Israel.

Este lunes 16 de noviembre, el Ministerio de Salud del enclave palestino reportó tres nuevas muertes como consecuencia de las acciones israelíes: dos personas murieron por un proyectil lanzado por un dron israelí en la zona sureña de Al-Mawasi, mientras que una tercera persona falleció por heridas sufridas en un ataque anterior en Jabalia, al norte de la franja.

Además, las autoridades sanitarias informaron de otros siete heridos. Tres de ellos, incluido un menor, se produjeron por disparos de soldados israelíes durante un acto matutino en una escuela de Khan Younis, en el sur de Gaza, y debieron ser trasladados al hospital Nasser.

Ese centro médico fue escenario el pasado jueves de un bombardeo israelí que, según fuentes médicas, mató a siete personas, incluyendo un niño de 13 años y un cirujano, lo que motivó la condena de diecisiete países árabes y musulmanes –entre ellos Egipto, Qatar, Arabia Saudita, Turquía y Jordania–, de la Unión Europea y naciones como España, y de organizaciones internacionales.

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Sin embargo, este lunes, Israel defendió su ataque al hospital Nasser –el séptimo desde que comenzó la brutal invasión en Gaza–, alegando que entre los muertos había tres miembros del brazo armado de Hamás, incluyendo uno supuestamente implicado en el secuestro de la israelí Adina Moshe durante la sangrienta incursión de la milicia palestina en el sur israelí, el 7 de octubre de 2023.

De momento, el Ejército israelí y el servicio de inteligencia Shin Bet no han confirmado si entre los fallecidos está el último comandante de la brigada de Khan Younis de Hamás, Muhammad Abu Ismail, quien era el principal objetivo del bombardeo.

Pero, según la versión israelí, el ataque contra una sala y una planta del hospital respondió al supuesto uso de las instalaciones como "centro de mando militar" por parte de Hamás, un argumento que Israel suele repetir para justificar sus bombardeos en centros médicos, algo que está estrictamente prohibido en el derecho internacional.

Con todo –y luego de que el domingo se llevara a cabo el entierro de 70 palestinos, cuyos cuerpos fueron rescatados de entre los escombros en el norte de Gaza, duramente bombardeado por Israel durante la invasión–, el Ministerio de Salud de Gaza ya ha reportado al menos 1.647 muertos por ataques israelíes durante la relativa tregua que ya suma 13 meses y más de 74.700 fallecidos desde que comenzó la invasión israelí en el enclave palestino hace más de tres años.

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Australia, Canadá, Italia y Reino Unido exigen el acceso irrestricto de ayuda

En paralelo, desde principios de noviembre y por cuarto año consecutivo, la población de Gaza –en su gran mayoría desplazada forzosamente por los ataques israelíes y viviendo entre ruinas o en campamentos precarios– está sufriendo los estragos de temporales de lluvia y viento para los cuales no cuentan con refugios adecuados.

Esto ocurre en gran medida porque Israel restringe el ingreso de esos elementos, los cuales considera de "doble uso" civil y militar. Además, las organizaciones humanitarias denuncian las extensas demoras en los procesos de control israelíes, que afectan la entrada de camiones, cuyo flujo está lejos de alcanzar lo establecido en el acuerdo de cese al fuego auspiciado por Estados Unidos.

En este sentido, los ministros de Exteriores de Australia, Canadá, Italia y Reino Unido instaron este lunes al Gobierno israelí a permitir el acceso "inmediato, rápido y sin obstáculos" de la asistencia en Gaza, frente a una situación humanitaria que calificaron de "grave".

Palestinos desplazados permanecen en un campamento de tiendas de campaña durante un día lluvioso en la Ciudad de Gaza, el 7 de noviembre de 2026.

En el comunicado conjunto, los cuatro cancilleres hicieron énfasis en la necesidad urgente de refugios y otros elementos de abrigo ante la caída de las temperaturas y las lluvias cada vez más frecuentes de la temporada invernal.

En ese sentido, el documento recuerda que hay unas 150.000 tiendas de campaña y otros suministros esenciales retenidos en los cruces entre Israel y Gaza, sin recibir la autorización para entrar en el territorio palestino.

"Esta situación es completamente reversible y todavía hay tiempo para actuar antes del invierno", señalaron los cuatro diplomáticos.

Según datos de la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), unos 1,4 millones de personas (de una población de 2,1 millones) siguen viviendo en tiendas de campaña o refugios improvisados en Gaza, de los cuales el 54 % están en un "mal o muy mal estado".

Del mismo modo, los firmantes pidieron que se permita el ingreso de otros artículos de doble uso, como generadores eléctricos o equipos de telecomunicaciones, necesarios para las operaciones humanitarias y las labores de recuperación temprana.

Este llamado conjunto de los cuatro países que pertenecen al G20 fue celebrado tanto por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) como por Hamás.

La ANP, que gobierna en Cisjordania ocupada, recalcó que "Israel, en su calidad de potencia ocupante, debe cumplir con sus obligaciones conforme al derecho internacional humanitario, levantar las restricciones que impone a la entrada de envíos de ayuda humanitaria y materiales necesarios para la recuperación y la reconstrucción, y garantizar que la ayuda llegue a todas las zonas de la Franja".

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Por su parte, Hamás –que conserva el control de facto de varias zonas de Gaza, por fuera del 65% ocupado actualmente por el Ejército israelí– advirtió acerca de las "muestras de gravedad en la situación humanitaria" de los gazatíes "a causa del genocidio en curso, el asedio y la política de hambruna impuesta por la ocupación sionista".

"El hecho de que más países reconozcan la magnitud de la tragedia humanitaria en Gaza reafirma el fracaso de la ocupación a la hora de ocultar sus crímenes y sus flagrantes violaciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario", señaló el grupo islamista, que expresó su deseo de que "estas posturas se traduzcan en medidas prácticas y en una presión política y jurídica real".

El crudo invierno y la insalubridad aceleran la propagación de enfermedades

Otra de las consecuencias del empeoramiento de las condiciones meteorológicas en Gaza es la propagación de enfermedades, producto de las lluvias e inundaciones, la insalubridad y hacinamiento en el que malvive la población gazatí y la devastación del sistema sanitario, causado por la invasión israelí.

Uno de las afecciones que se han multiplicado es la meningitis. Según explicó a la agencia EFE el portavoz del Hospital Mártires de Al-Aqsa de Deir el-Balah (centro de Gaza), Khalil al-Daqran, "desde el comienzo de la temporada invernal han llegado decenas de casos a los hospitales de la Franja, sobre todo de niños", mientras que los contagios desde principios de este año "se cuentan por cientos".

Los hospitales de Gaza –de los cuales, solo 20 de 37 están en funcionamiento, de acuerdo a la oficina humanitaria de la ONU (OCHA)– han atendido tanto casos víricos como bacterianos. Esta última es la variante más peligrosa de la enfermedad, que se ha cobrado la vida de nueve niños en 2026, aseguran las autoridades locales.

Al-Daqran vincula este brote con las inundaciones registradas desde principios de noviembre, en las que "se ha mezclado" el agua de lluvia con aguas residuales, lo que se suma a factores como los núcleos de basuras entre los que viven los gazatíes, la escasez de medicamentos o los bombardeos a centros de salud, como ocurrió con el Nasser la semana pasada.

La meningitis es una enfermedad que causa la inflamación de las meninges, las membranas que recubren y protegen el cerebro y la médula espinal. Los pacientes que llegan al Hospital Mártires de Al-Aqsa presentan síntomas como fiebres muy elevadas, vómitos persistentes y, en el caso de algunas infecciones bacterianas, manchas en la piel.

"Los niños más afectados por el frío son los lactantes y los recién nacidos, porque no pueden soportarlo. Entre las complicaciones graves de la meningitis, el niño puede llegar con convulsiones repetidas, y eso puede dejar secuelas a largo plazo", detalló Hazem Musleh, pediatra del centro médico.

Por otra parte, el pasado viernes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de un incremento en las enfermedades respiratorias en Gaza, cuya propagación también se agrava en la época invernal y bajo el hacinamiento en el que vive la población gazatí, confinada en un área cada vez más reducida por el avance de las tropas israelíes, que han expandido gradualmente la zona que ocupan hasta llegar a casi dos tercios del territorio palestino.

"Las cifras ya reflejan la presión existente. Se han registrado 33.000 casos más de infecciones respiratorias agudas en comparación con el mismo periodo del año pasado", explicó la doctora Reinhilde Van De Weerdt, representante de la OMS en el Territorio Palestino Ocupado, desde Jerusalén.

Según la OMS, cerca de un millón de personas desplazadas en Gaza viven en zonas expuestas a inundaciones, 400.000 de ellas en lugares considerados de riesgo extremadamente alto.

Las anegaciones incrementan el riesgo de contaminación del agua y la proliferación de mosquitos y otras plagas, a la vez que la humedad favorece la aparición de moho y bacterias, que son clave en el desarrollo de infecciones respiratorias.

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A esto se suma, según la OMS, las dificultades para introducir suministros de laboratorio que son fundamentales para diagnosticar a los pacientes.

"Para prevenir brotes, instamos a que se permita la entrada de equipos de laboratorio en Gaza de inmediato; así podremos evitar un desastre de salud pública que se sumaría a la catástrofe ya existente", subrayó Van de Weerdt.

Con EFE y Reuters

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