El mandatario Luiz Inácio Lula da Silva arribó a Madrid este lunes 16 de noviembre para una visita en la que le expresó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, su respaldo ante las elecciones del 29 de noviembre.

Lula dio este espaldarazo en una conversación con Sánchez en la capital española, de acuerdo con un comunicado y un vídeo difundido por el Partido Socialista español (PSOE), con el que se reemplazó un acto público que fue cancelado por la afonía del presidente brasileño.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, da la bienvenida al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, antes de su encuentro en el Palacio de la Moncloa en Madrid, España, el 16 de noviembre de 2026.

Pedro Sánchez recibió en el Palacio de la Moncloa a Lula, quien viajó a España para apoyar al líder del PSOE ante las elecciones del 29 de noviembre.

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En el vídeo, Lula da Silva, reelegido como presidente de Brasil, subraya la sorpresa que se llevó al no ser el más votado en la primera vuelta de las elecciones brasileñas, que finalmente ganó en el balotaje ante el ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Advertencia sobre el "exceso de confianza"

Reconoció que ese "exceso de confianza" hizo que "mucha gente no demostrase interés en participar activamente en la campaña" electoral.

"Cuando las personas entendieron que la extrema derecha podría ganar las elecciones en Brasil, el pueblo asumió las responsabilidades", declaró.

El brasileño recordó que, en segunda vuelta, obtuvo 10 millones de votos más que Bolsonaro, algo "extraordinario que ningún politólogo esperaba", y subrayó que es "muy importante" que Sánchez venza en España.

Sánchez aludió a la "remontada épica" de Lula da Silva para concluir que, "cuando la izquierda cree en la victoria, pese a las encuestas adversas, se acaba logrando".

Una mayoría de sondeos electorales apuntan que la izquierda española perderá el poder el 29 de noviembre. Pero, Sánchez cita repetidamente el ejemplo de las victorias recientes de Lula da Silva y de los demócratas en los EE. UU. para apelar a una movilización del electorado que frene a la extrema derecha.

España y las perspectivas a dos semanas de las elecciones

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el lunes 5 de octubre la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, después de que el Parlamento rechazara las medidas de ayuda a la vivienda propuestas por su gobierno .

"Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo del pueblo", dijo Sánchez, en el cargo desde 2018, en un discurso televisado, y agregó que su objetivo era "conseguir una mayoría mucho más amplia y progresista en el parlamento".

En los últimos meses, los residentes españoles han exigido soluciones al gobierno sobre la asequibilidad de la vivienda, organizando protestas en ciudades de todo el país tras la creciente indignación pública por el desahucio televisado de una mujer de 87 años en Madrid.

Sánchez ha sido presidente del Gobierno español desde 2018, lo que lo convierte en uno de los líderes europeos con más años en el cargo.

Como Lula, Sánchez ha mostrado una posición firme en temas progresistas, desde la creación de un Estado palestino hasta la defensa de las instituciones multilaterales y la represión contra los "oligarcas tecnológicos", incluso cuando una serie de reveses y escándalos debilitaron su posición en su país.

El jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, y su homólogo belga, Alexander de Croo, visitan el Kibbutz Beeri, el 23 de noviembre de 2023.

Estas elecciones han sido vistas como una apuesta arriesgada, ya que el Partido Socialista de Sánchez va por detrás en las encuestas de opinión .

Una derrota electoral supondría el fin de uno de los pocos gobiernos de izquierda que quedan en Europa , en un momento en que la extrema derecha está logrando avances sin precedentes en toda la región, a medida que un sector cada vez mayor de votantes europeos abandona el centro político.

Con EFE y medios locales

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