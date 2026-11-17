El periodista y escritor costarricense Camilo Rodríguez Chaverri, conocido por sus frecuentes denuncias sobre las actividades y nexos del narcotráfico en Costa Rica, fue asesinado a tiros por desconocidos el lunes 16 de noviembre.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica informó que el caso se encuentra en investigación para tratar de dar con los responsables del crimen.

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, confirmó al 'Canal 7′ la identidad de la víctima y detalló que el reportero había denunciado amenazas contra su vida y se encontraba en un programa de atención a víctimas y testigos, pero él rechazó acogerse a un plan de protección que le recomendó la Fiscalía.

El crimen ocurrió en la localidad de San Miguel de Santo Domingo, provincia de Heredia (centro), cuando la víctima conducía su vehículo y fue atacado a balazos, aparentemente por dos sicarios en motocicleta.

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Rodríguez publicaba frecuentemente videos en sus redes sociales denunciando casos de narcotráfico y corrupción. Además, apuntaba directamente a personas con nombres y apellidos, a quienes relacionó con organizaciones criminales locales e internacionales.





El OIJ ha alertado de que, por su posición geográfica estratégica, Costa Rica se ha convertido en una especie de centro para el tránsito, almacenaje y reexportación de cocaína procedente de Suramérica, con destino a Norteamérica y Europa

"Parte de la investigación va a ser una victimología, revisar todas las personas que él públicamente denunciaba en sus redes sociales y cualquier otro tipo de persona que tuviera interés en darle muerte. El Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía van a hacer un gran esfuerzo para determinar los responsables de esta muerte", expresó el fiscal Díaz.

De igual forma, lamentó este crimen y lo calificó como "una señal muy fuerte de que en este país no tenemos libertad de expresión y de que si denunciamos estos hechos podemos ser objeto de una muerte como esta".

En sus publicaciones en redes sociales, Rodríguez solía decir que entregaba todas sus investigaciones a la agencia antidrogas estadounidense DEA.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, hace un gesto durante una conferencia de prensa en San José, el 22 de julio de 2026.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, también señalada por el periodista, aseguró que instruyó a los cuerpos policiales para que colaboren con la investigación que lleve al castigo de los responsables del asesinato.

“Me llena de indignación y repudio el cobarde asesinato del comunicador Camilo Rodríguez, independientemente del contenido de sus comunicaciones. Lo que hoy ocurrió en nuestro país es una mancha contra la libertad de expresión”, dijo la mandataria.

Fernández tuvo diferencias en el pasado con el comunicador, a quien denunció penalmente en febrero de este año por mencionar supuestos vínculos de la hoy gobernante con el narcotráfico, los cuales ella rechazó en varias ocasiones.

Dos décadas sin periodistas asesinados

Los últimos periodistas costarricenses asesinados habían sido Parmenio Medina, en 2001, e Ivania Mora, en 2003.

Medina era el productor del programa radiofónico 'La Patada', que denunciaba actos de corrupción en Costa Rica, y murió el 7 de julio de 2001 en las cercanías de su casa después de que tres desconocidos le dispararan desde un automóvil.

Por su parte, Mora fue asesinada cuando conducía su vehículo por una concurrida vía en el sector este de San José, donde dos hombres le dispararon desde una motocicleta y luego se dieron a la fuga.

En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado cifras históricas de homicidios con unos 900 cada año, de los cuales las autoridades atribuyen un 70% al narcotráfico, la gran mayoría cometidos con armas de fuego.

El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) condenó la muerte de Rodríguez y exigió a las autoridades esclarecer si su muerte tiene que ver con su actividad periodística.

“Rodríguez había realizado publicaciones y denuncias relacionadas con temas de interés, entre ellos el narcotráfico y figuras públicas. La orden para silenciarlo, provenga de donde provenga, es muy grave y el Estado debe investigar y llegar hasta las últimas consecuencias”, indicó la organización.

Con EFE y AP

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