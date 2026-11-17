Japón, Taiwán y Corea del Sur afirman haber detectado la presencia de aeronaves militares rusas este martes. El incidente ocurre en medio de varias cumbres de alto nivel en la región, como las de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en Filipinas, y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en China.

El Ministerio de Defensa de Japón informó que dos aeronaves "presuntamente rusas" violaron el espacio aéreo del país poco después de las 04:00 hora local del martes (19:00 GMT del lunes), sobre aguas territoriales al noroeste de la isla de Okinoshima, en la prefectura de Fukuoka, en el suroeste del archipiélago. Según el comunicado oficial, las incursiones se registraron entre las 04:07 y las 04:12.





En respuesta, las Fuerzas de Autodefensa movilizaron aviones de combate para emitir avisos y advertencias a las aeronaves, informó el Gobierno japonés.

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En la práctica, las Fuerzas de Autodefensa son las fuerzas armadas de Japón. Fueron creadas en 1954 y su denominación refleja el marco pacifista de la Constitución de posguerra, cuyo artículo 9 renuncia a la guerra como medio para resolver conflictos internacionales. El Gobierno japonés interpreta que esa disposición permite mantener la capacidad militar mínima necesaria para defender el país.

El secretario general del Gobierno, Minoru Kihara, indicó que las aeronaves atravesaron el estrecho de Tsushima y pasaron entre la isla japonesa de Yonaguni y Taiwán antes de dirigirse hacia el Pacífico. En una rueda de prensa, declaró que la violación del espacio aéreo japonés "no solo constituye una grave vulneración de la soberanía de Japón, sino también una amenaza" para su seguridad.

"Presentamos una enérgica protesta ante Rusia por los canales diplomáticos y exigimos firmemente medidas para impedir que vuelva a ocurrir", afirmó.

Las autoridades taiwanesas también informaron este martes que habían detectado "a primera hora de la mañana" dos aeronaves militares rusas cerca de la isla, cuya soberanía reclama China.

El Ejército taiwanés "siguió la situación y respondió en consecuencia", señaló el ministerio de Defensa de Taiwán en un comunicado.

Por su parte, Corea del Sur indicó que había desplegado aviones de combate ante la entrada de varias aeronaves militares rusas en su zona de identificación de defensa aérea (ADIZ, por sus siglas en inglés), según recogió la agencia Yonhap. Seúl precisó que los aparatos salieron de la zona sin violar el espacio aéreo surcoreano.

Una ADIZ no constituye espacio aéreo soberano, sino un área en la que se solicita la identificación de las aeronaves por motivos de seguridad. La entrada en esa zona, por sí sola, no equivale a una violación territorial. Rusia y China cuestionan las exigencias surcoreanas sobre esa área por considerar que carecen de fundamento en el derecho internacional.

Japón y Corea del Sur movilizan con frecuencia aviones de combate para vigilar e interceptar aeronaves rusas y chinas que operan en sus proximidades.

¿Por qué esta incursión en Japón es relevante?

Las relaciones entre Japón y Rusia arrastran una disputa territorial desde el final de la Segunda Guerra Mundial: en 1945, la Unión Soviética ocupó unas islas que hoy administra Rusia y que Japón reclama como sus "Territorios del Norte". Aunque ambos países restablecieron relaciones diplomáticas en 1956, la disputa ha impedido la firma de un tratado de paz.

En agosto, el presidente ruso, Vladímir Putin, visitó la isla de Iturup, llamada Etorofu por Japón, en el sur del archipiélago de las Kuriles. Tokio calificó la visita de "absolutamente inaceptable". Los territorios en disputa, denominados "Kuriles del Sur" por Rusia y "Territorios del Norte" por Japón, están administrados por Moscú como parte de la región de Sajalín, en el extremo oriental del país.

Los vínculos se deterioraron aún más tras la invasión rusa de Ucrania en 2022: Tokio impuso sanciones y Moscú suspendió las negociaciones de paz.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en medio de nuevas tensiones con Moscú tras la denuncia de una incursión de aeronaves presuntamente rusas en el espacio aéreo japonés.

Y Japón ya había protestado ante Moscú en septiembre de 2024, después de que un avión de patrulla ruso ingresara tres veces en su espacio aéreo, al norte de la isla de Rebun, en Hokkaido.

Tokio también expresó en agosto su rechazo a las maniobras rusas con misiles en las aguas próximas a los territorios en disputa.

En las últimas semanas, otro foco de tensión ha sido la detención en Sajalín de un periodista japonés del diario regional Hokkaido Shimbun.

Moscú acusó a Tokio de utilizar a sus periodistas acreditados en el país para labores de espionaje, algo que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, negó. El Gobierno japonés exigió la liberación del detenido y confirmó que sus diplomáticos pudieron visitarlo el 26 de octubre.

Además, a comienzos de noviembre, Rusia puso bajo administración temporal todas las filiales de Japan Tobacco en el país. Tokio exigió revertir la medida, que privó al grupo japonés del control de sus operaciones en uno de sus mercados más rentables. Según las previsiones de la compañía para 2026, Rusia representa aproximadamente el 10 % de sus ingresos y el 25 % de su beneficio operativo ajustado.

Estados Unidos en cambio es el principal aliado de seguridad de Japón. El tratado bilateral de 1960 permite la presencia de bases estadounidenses y establece que ambos países actuarán ante un ataque armado contra cualquiera de ellos en territorio bajo administración japonesa, conforme a sus disposiciones y procedimientos constitucionales. Esa alianza sigue siendo el eje de la defensa japonesa, con cooperación en defensa antimisiles, seguridad marítima y ciberseguridad.

Con AFP, EFE y medios locales

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