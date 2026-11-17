Lo esencial:
- Ucrania afirmó que su ataque con drones y misiles derrumbó un arco y un tramo vial del puente de Kerch en Crimea, cortando el tránsito vehicular y dañando la vía férrea.
- Volodímir Zelenski reivindicó la operación como respuesta directa a los bombardeos rusos contra infraestructura ucraniana.
- Rusia abrió una investigación por terrorismo tras confirmar que los ataques al puente dejaron dos muertos y obligaron al cierre total de la estructura.
- Bombardeos nocturnos rusos contra la red energética dejaron sin electricidad a ocho regiones de Ucrania en una situación calificada como "extremadamente difícil".
- El Kremlin rechazó las comparaciones con la Conferencia de Yalta respecto a la próxima cumbre entre Putin, Xi y Trump al margen de la APEC, asegurando que el encuentro no busca "decidir el destino del mundo".
A continuación, la información más relevante del 17 de noviembre relacionada con la Guerra en Ucrania:
Con información de EFE, AFP, Reuters y medios locales.
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