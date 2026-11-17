Desigualdad, poder adquisitivo y solidaridad. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, Bruno Retailleau y Gabriel Attal debatieron estos importantes temas sociales el lunes 16 de noviembre, temas que marcarán la campaña presidencial, en ausencia de Édouard Philippe. Estas son las principales conclusiones de sus debates.

¿Aumentar el salario mínimo o no?

El tema del salario mínimo provocó uno de los primeros enfrentamientos de la noche. Marine Le Pen, la candidata de la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) que lidera ampliamente las encuestas, comparó su aumento con una situación propia de la URSS y afirmó que provocaría la pérdida de empleos en las pequeñas empresas.

El martes 18 de octubre de 2022, pasajeros esperan un autobús en Boulogne-Billancourt, al oeste de París. Francia se encuentra inmersa en huelgas de transporte y protestas por aumentos salariales que amenazan con sumarse a las huelgas salariales de los últimos días, las cuales ya han paralizado refinerías y depósitos de combustible, provocando una escasez crónica de gasolina en todo el país.

El político de izquierdas Jean-Luc Mélenchon señaló con sarcasmo que el salario mínimo se había ajustado a la inflación "desde 1953″. Para combatir la pobreza, propuso un impuesto del 100% sobre las herencias superiores a 12 millones de euros para financiar un "subsidio a largo plazo" para jóvenes.

Al ser consultado sobre su postura, Bruno Retailleau (Los Republicanos) consideró necesario incentivar mayores ingresos mediante una "mayor" reducción de los gravámenes.

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Impuestos

Otro punto importante de controversia es la tributación. Para Bruno Retailleau, "la pobreza no se combate con impuestos", sino "generando actividad económica".

Francia no es un paraíso fiscal, añadió Gabriel Attal (Renacimiento). "Veamos cómo podemos devolver los frutos de su trabajo al pueblo francés".

Por otro lado, el socialdemócrata Raphaël Glucksmann abogó por volver a situar el "reparto" en el centro de las políticas, gravando más las rentas muy altas y las grandes empresas, sin penalizar a las clases medias ni a las pymes.

Marine Le Pen abogó por un IVA del 0% para los bienes esenciales y un tipo reducido del 5,5% para los combustibles. Gabriel Attal consideró esta medida ineficaz y prefirió la eliminación de la Contribución Social General (CSG) para aumentar los salarios.

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Acceso a la vivienda

Marine Le Pen se ha manifestado a favor de que el acceso a la vivienda social sea una prioridad nacional, una idea que sus oponentes han denunciado. "Una política de segregación", protestó Raphaël Glucksmann.

Gabriel Attal sugirió dar prioridad a quienes trabajan, especialmente en sectores esenciales como la sanidad. Bruno Retailleau se unió a él y también expresó su deseo de endurecer las regulaciones que han obstaculizado la construcción.

Archivo: estudiantes cantan durante un concierto en la plaza Syntagma, en el marco de una protesta nocturna contra el aumento de los costos de la vivienda y la falta de financiación en la educación —en solidaridad con estudiantes de Francia y España—, en Atenas, Grecia, el 20 de octubre de 2026.

Jean-Luc Mélenchon, partidario del fortalecimiento de los derechos de los inquilinos, quería que los prefectos requisaran las viviendas vacías para "no dejar a la gente en sus automóviles".

"Yo no robo las casas de la gente", replicó Marine Le Pen, abogando por el uso de oficinas vacías para alojar estudiantes. Su plan para abolir la ley SRU, que obliga a los municipios a construir una cierta cantidad de viviendas sociales, también fue criticado por los dos candidatos de izquierda.

¿Asociaciones "politizadas"?

El debate, celebrado en un gigantesco almacén perteneciente a la organización benéfica Restos du Cœur, no pudo eludir la cuestión de la financiación de las asociaciones.

Marine Le Pen ha sido objeto de críticas por su propuesta de recortar las subvenciones a las asociaciones consideradas "politizadas". Según ella, esto se aplicaría a las asociaciones que dan instrucciones de voto o "insultan" a un candidato o partido. "En ese caso", afirmó, "deberían constituirse como partido político".

Marine Le Pen lidera las encuestas para convertirse en la próxima presidenta de Francia.

Sus oponentes la acusaron de querer debilitar a las asociaciones hostiles a sus políticas. Este principio otorgaría al Estado un poder "completamente irrazonable", protestó Raphaël Glucksmann.

La candidata del Partido Agrupación Nacional calificó a la Liga de Derechos Humanos (LDH) como un "grupo de izquierdistas". Sin embargo, presionada por sus rivales para que nombrara las asociaciones a las que iba dirigida su propuesta, tuvo que eludir la pregunta.

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Madres y jóvenes

Varios candidatos plantearon el tema de las madres solteras tras ser contactados por una de ellas con tres hijos.

Gabriel Attal manifestó su intención de que las pensiones alimenticias para las madres estén exentas de impuestos.

Por su parte, Raphaël Glucksmann pidió que se otorgara "estatus" y "derechos" a las familias monoparentales, que tendrían acceso a "horarios flexibles de cuidado infantil", "plazas privilegiadas en guarderías" o incluso "pensión alimenticia".

Unas manifestantes sostienen pancartas en la plaza Vendôme de París, el 29 de junio de 2026, para exigir la aprobación de una «ley integral» contra la violencia sexista y sexual.

Marine Le Pen, quien rara vez hace hincapié en su género, insinuó a sus rivales que era la única entre ellas que podía hablar con sinceridad sobre "lo que significa criar hijos sola". En cuanto a los jóvenes, propuso una "bonificación por actividad estudiantil", permisos de conducir gratuitos y viajes en tren fuera de las horas punta.

Jean-Luc Mélenchon y Bruno Retailleau, por su parte, han descubierto un punto de acuerdo muy singular: la abolición del Parcoursup, la plataforma nacional oficial de Francia para el acceso al primer año de la enseñanza superior.

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Con AFP

Este artículo es una adaptación de su original en francés.

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