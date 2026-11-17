El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, anunciaron este martes 17 de noviembre varios acuerdos en sectores importantes como las tierras raras y la lucha contra las amenazas híbridas, en el marco de su "asociación estratégica".

Ambos dirigentes celebraron su cooperación en materia de tierras raras, muy demandadas por su uso en numerosos sectores de la economía, como la industria automotriz, los dispositivos electrónicos, la energía eólica, la industria aeroespacial y la defensa, especialmente en los aviones de combate.

El sábado, el mandatario francés declaró que uno de los principales objetivos de su visita a Malasia era diversificar las fuentes de suministro de tierras raras de Francia, esenciales para fabricar los imanes utilizados en vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos.

"Para nuestras fábricas, contar con varias fuentes de suministro significa reducir el riesgo de tener que detener las líneas de producción por falta de piezas", afirmó en una publicación en X.

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"También significa poder invertir y producir en Francia con mayor certidumbre sobre el futuro", añadió.

Una alternativa al dominio de Beijing

En julio, la compañía francesa Carester anunció su intención de asociarse con la empresa malasia Malaco Mining para construir una planta de separación de tierras raras en el estado de Perak, en el norte del país, mediante una empresa conjunta con una duración de diez años.

El proyecto incluye una planta de separación de tierras raras en el estado malasio de Perak, con una capacidad estimada de procesamiento de 13.000 toneladas anuales, declaró en julio de 2026 el director ejecutivo de Carester, Frédéric Carencotte.

No se proporcionaron detalles adicionales. En julio, el director general de Carester, Frédéric Carencotte, había precisado que la planta debería procesar unas 13.000 toneladas al año.

"Hemos hecho algo único, sin precedentes en materia de minerales", destacó Anwar Ibrahim. "No exportamos materias primas, pero con Francia lo aceptamos porque ustedes se han comprometido a procesarlas y a trabajar con Malasia".

El país, que alberga la mayor planta de separación de tierras raras fuera de China, busca consolidarse como una alternativa al dominio de Beijing, que extrae aproximadamente el 60 % de las tierras raras del planeta y refina cerca del 90 %.

Francia también ofrece apoyo a los planes de transición energética de Malasia y a sus esfuerzos por pasar del encapsulado avanzado de semiconductores al diseño de chips, señaló Abensour.

El impulso de Francia a una cooperación más estrecha en defensa se produce mientras Malasia reevalúa la fiabilidad de sus proveedores extranjeros, después de que Noruega revocara una licencia de exportación de misiles destinados a su flota naval.

El ministro de Defensa de Malasia afirmó que esa decisión planteaba dudas sobre la confiabilidad de los socios internacionales, en particular los países occidentales o miembros de la OTAN.

"Una nueva etapa"

También se firmaron varios acuerdos en defensa y seguridad, entre ellos la creación de un centro regional franco-malasio contra las amenazas híbridas (RC-Shield) y el suministro de helicópteros de búsqueda, rescate y combate a las fuerzas armadas malasias.

El ministro francés de Industria, Sébastien Martin (izquierda), y el ministro malasio de Transición Energética, Fadillah Yusof, tras la firma de un acuerdo en Kuala Lumpur, Malasia, el 17 de noviembre de 2026.

"En vísperas del 70.º aniversario de nuestras relaciones diplomáticas, nuestros dos países entran en una nueva etapa", destacó el presidente francés, quien también expresó su intención de "intensificar" las relaciones económicas.

Los intercambios comerciales entre Francia y Malasia superaron los 4.900 millones de euros en 2025. Más de 300 empresas francesas están establecidas en Malasia, entre ellas tres cuartas partes de las mayores compañías francesas que cotizan en bolsa, y contribuyen a generar unos 30.000 empleos.

Con AFP y medios locales

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