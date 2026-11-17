Tras varios meses de especulaciones sobre si respaldaría a un candidato para disputarle el poder a Gianni Infantino en la FIFA, la UEFA sorprendió con un nombre inesperado: Philippe Diallo, actual presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), recibió el apoyo europeo para postularse en las elecciones del ente rector del fútbol global, previstas para el próximo 18 de marzo de 2027 en Rabat.

Su carácter reservado y su extensa trayectoria en distintos estamentos de la administración del mundo del fútbol motivaron su nombramiento este 16 de noviembre en la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA, luego de que no prosperaran los sondeos con otros potenciales aspirantes de mayor perfil.

Lejos de la oleada de indignación que causó el frustrado intento de Infantino de vender a inversores privados una participación en activos comerciales de la FIFA, como la Copa del Mundo, Diallo enfrenta una carrera cuesta arriba para atraer los votos suficientes de entre las 211 asociaciones que integran el organismo.

¿Quién es Philippe Diallo?

En un comunicado, la UEFA destacó la "amplia experiencia en todos los niveles del fútbol" de Philippe Diallo, un veterano administrador de ese deporte que, antes de llegar a liderar la FFF, dirigió la organización que representa a los clubes profesionales de su país y formó parte de la junta directiva de la liga profesional francesa.

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Además, desde 2003, ha integrado la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, donde se ha encargado, por lo general, de abordar conflictos contractuales entre jugadores y clubes.





A la Federación Francesa de Fútbol llegó en marzo de 2021 como tesorero general; rápidamente ascendió a vicepresidente a finales de ese año y quedó a cargo de la FFF en enero de 2023, luego de la salida de Noël Le Graët, acusado de acoso moral y sexual.

Poco después, en abril de 2023, Diallo fue electo, mediante un proceso acelerado entre las federaciones miembro de la UEFA, para integrar el Comité Ejecutivo del organismo europeo. Y posteriormente fue ratificado al frente de la FFF, primero para completar el mandato trunco de Le Graët y, en diciembre de 2024, fue reelecto por cuatro años más.

Al frente del fútbol francés, Diallo estrechó sus lazos con la FIFA y Gianni Infantino. En París, la entidad abrió una base, en unas oficinas con vistas a la Plaza de la Concordia, desde la cual manejó la coordinación con federaciones miembro de Europa y África.

De hecho, el presidente de la federación francesa fue uno de los 200 que, según la FIFA, habían enviado cartas de apoyo a la reelección de Infantino para un cuarto mandato en las elecciones de Rabat del próximo año, a las que el mandatario de la FIFA pensaba llegar sin contrincantes.

Sin embargo, todo cambió con el escándalo causado por el programa FIFA Forward Enterprise (FFE), el proyecto presentado en julio por Infantino, sin consulta previa con los miembros de la entidad, para vender a inversores privados –encabezados por Joshua Kushner, hermano menor de Jared Kushner, yerno de Donald Trump– una participación en los beneficios futuros del Mundial de fútbol y otros activos de la FIFA por 4.200 millones de dólares.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el mandatario de la FFF, Philippe Diallo, dialogan durante el partido entre Francia e Irak por la Copa del Mundo 2026, en Filadelfia, EE. UU., el 22 de junio de 2026.

En septiembre, Diallo retiró el apoyo francés a Infantino, como parte de un movimiento más amplio de la UEFA, alegando una "ruptura de confianza" en el actual mandatario de la FIFA.

De resultar elegido, se convertiría en el décimo presidente de la FIFA desde 1904, el tercero de nacionalidad francesa y el primer presidente afrodescendiente que ejerce el cargo a tiempo completo, luego de que el camerunés Issa Hayatou ejerciera un interinato de varios meses tras la destitución de Joseph Blatter en octubre de 2015 y hasta la primera elección de Infantino en febrero de 2016.

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¿Por qué la UEFA se decantó por Diallo?

En su declaración, la UEFA justificó su decisión de presentar su propio candidato a la presidencia de la FIFA debido a la "seria preocupación por el rumbo" que ha tomado la institución bajo el liderazgo de Infantino y la necesidad de "renovar la unidad y la confianza dentro de la comunidad futbolística mundial".

Las federaciones europeas "pidieron una FIFA que sitúe el desarrollo del fútbol en todas las regiones del mundo en el centro de su misión, mantenga los más altos estándares de gobernanza y trabaje en estrecha colaboración con sus asociaciones miembro, confederaciones y demás partes interesadas del fútbol".

Por eso, reza el texto, los integrantes de la UEFA "expresaron su plena confianza en Philippe Diallo para aportar el liderazgo necesario que permita alcanzar este objetivo".

Sin embargo, Diallo estuvo lejos de ser un candidato obvio. Desde el 1 de agosto, pocas horas después de que Infantino retirara su controvertido plan de capital privado, los dirigentes del fútbol europeo se propusieron encontrar un aspirante fuerte para disputarle el poder al mandamás de la FIFA.

El presidente del Paris Saint-Germain, el catarí Nasser al-Khelaïfi, fue uno de los nombres sondeados por la UEFA para ser candidato a presidente de la FIFA, pero el empresario rechazó esa posibilidad.

Uno de los primeros nombres que aparecieron fue el de Nasser Al-Khelaïfi, ejecutivo catarí del ámbito del fútbol y los medios, presidente del Paris Saint-Germain —vigente bicampeón de la Champions League— y miembro del comité ejecutivo de la UEFA. Sin embargo, el extenista profesional, que habría gozado de potencial aceptación en Asia, declinó esa posibilidad a finales de septiembre.

Y hasta hace pocos días, los europeos intentaron reclutar al prestigioso entrenador francés Arsène Wenger, quien se desmarcó del controvertido plan de su jefe Infantino, quien lo contrató en 2019 como director de desarrollo del fútbol a nivel mundial.

El estratega multicampeón con el Arsenal de Inglaterra tenía un perfil internacional más creíble para atraer apoyo fuera de las fronteras europeas, pero finalmente optó por no presentarse.

Con el plazo para presentar postulaciones a la FIFA próximo a vencer este miércoles, el Comité Ejecutivo de la UEFA se decantó por el que considera su aspirante ideal de entre sus propias filas, una candidatura que deberá ser ratificada este martes por el Comité Ejecutivo de la federación francesa.

Además de Infantino y Diallo, también manifestaron su intención de competir en los comicios el exfutbolista y actual presidente de la Asociación de Fútbol de Japón (JFA), Kozo Tashima; y el exdefensor suizo de 55 años, Ramón Vega.

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Para formalizar su nominación, todos los pretendientes necesitan el respaldo formal de cinco de las 211 asociaciones miembro de la FIFA y deben superar un examen de elegibilidad a cargo de un comité de tres miembros designado por el ente rector del fútbol mundial, cuya decisión, si así lo requiriera la situación, puede ser apelada posteriormente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

¿Qué posibilidades tiene Diallo de destronar a Infantino?

El proyecto unilateral de Infantino para vender acciones del Mundial a inversores privados provocó un repudio generalizado, con las mayores dudas expresadas por las federaciones de Europa, Asia y partes de Norte y Centroamérica.

Esto agudizó las inquietudes de quienes perciben al mandatario de la FIFA como un líder que concentra cada vez más el poder y debilita los controles sobre su presidencia.

Entre esas preocupaciones figura el hecho de que Infantino parece haber actuado por su cuenta al crear un premio de la paz para el presidente estadounidense Donald Trump el año pasado y, durante la Copa del Mundo, al permitir que el delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun, evitara una sanción obligatoria tras recibir una tarjeta roja, después de una llamada telefónica con Trump.

Actualmente, la ruptura entre la UEFA y la FIFA es absoluta, al punto que la institución europea emprendió acciones legales en tribunales estadounidenses para solicitar la obtención de documentos que pudieran servir de prueba en una posible denuncia penal contra Infantino –que se presentaría en Suiza, su país de origen y donde se encuentra la sede de la FIFA– por presunta mala gestión financiera.

En un escrito judicial presentado en Colorado, la FIFA acusó a la institución encabezada por el esloveno Aleksander Ceferin de llevar a cabo una "campaña de desprestigio" contra Infantino.

Imagen de archivo que muestra a Gianni Infantino junto al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, durante el Congreso de la entidad europea en Belgrado, el 3 de abril de 2025.

Pero incluso si contara con el respaldo total de la UEFA –algo que tampoco está claro porque el comunicado de este lunes no refiere a un apoyo unánime de sus 55 federaciones miembro, sino de las entidades representadas en el Comité Ejecutivo de la UEFA y el Consejo de la FIFA–, Diallo tendrá una difícil misión para recoger apoyos externos, siempre recelosos de los intereses propios de los europeos.

Las elecciones de la FIFA son una cuestión de números, donde el voto de cada una de sus 211 federaciones vale lo mismo, independientemente de su tamaño o influencia comercial. Y en sus once años de mandato, Infantino ha tejido una arraigada red de lazos con las federaciones nacionales, especialmente fuera de Europa, mediante una mayor financiación para el desarrollo de las naciones más pequeñas y un calendario de competiciones más amplio.

Con la marea de la indignación a la baja, la vehemente respuesta inicial de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) dio un giro hace un mes, cuando volvió a manifestar su apoyo a la reelección de Infantino, aunque tampoco está claro que esa posición represente a todos sus miembros.





En Asia, las monarquías ricas del Golfo han ganado preponderancia, con Qatar –organizador del Mundial 2022 y sede de múltiples competiciones de la FIFA– y Arabia Saudita –sede designada del Mundial 2034– a la cabeza. Países históricos, como Japón o Corea del Sur, han quedado relegadas pero podrían romper el consenso para votar contra Infantino.

La Concacaf –que reúne a naciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe– fue otra confederación que retiró su respaldo a Infantino y su titular, el canadiense Victor Montagliani, llegó incluso a ser sondeado como un potencial candidato opositor de unidad.

Sin embargo, las federaciones caribeñas se han distanciado de esa postura y, según reportes, ahora Infantino intenta contraatacar impulsando un aspirante para arrebatarle la reelección a Montagliani.

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Por su parte, Infantino sabe que cuenta con el apoyo aparentemente inquebrantable de África y Sudamérica, dos regiones con intereses próximos: Marruecos está pujando por recibir la final del Mundial 2030 y la Conmebol pretende que esa Copa del Mundo, que será la edición centenaria del torneo, albergue a 64 equipos, con tres grupos completos a disputarse en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Además, el presidente de la FIFA puede tener cierta tranquilidad en el apoyo de naciones pequeñas de Oceanía, a punta de años de canalización de fondos destinados a su desarrollo.

Tras pedir disculpas al Consejo de la FIFA por el malogrado proyecto de inversión privada, Infantino ha prometido que entregará 25 millones de dólares a cada federación de 2027 a 2030 como parte de un nuevo programa de desarrollo, financiado en parte con las reservas acumuladas tras el éxito financiero del último Mundial.

Así, espera tener suficientes incentivos para sofocar la rebelión que, por ahora, solo parece sólida en Europa.

Con Reuters, AP y EFE

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