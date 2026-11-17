El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoce que ha cometido "errores" en el poder, en un mensaje publicado este lunes en redes sociales, coincidiendo con el décimo aniversario de su anuncio de que sería candidato al Elíseo, pero insiste en que lo ha hecho lo mejor que ha podido "por el interés superior del país".

De esta forma, Emmanuel Macron hace balance de su trayectoria. Diez años después de anunciar su primera candidatura al Palacio del Elíseo, el presidente dirigió un mensaje al pueblo francés, asegurándoles que había hecho todo lo posible, al tiempo que admitía haber cometido errores en ocasiones.

"Quiero (…) decirles a quienes no me dieron su voto que en cada momento hice lo mejor que pude por el bien común del país", escribió el jefe de Estado el X.

"En ocasiones se han cometido errores", admitió, "pero cada día hemos trabajado duro, junto con muchas mujeres y hombres extraordinarios, al servicio de Francia y del pueblo francés".

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Una recta final compleja

El fin de la presidencia de Macron está marcado por las tensiones sociales, con protestas que se suceden desde finales de septiembre (este martes están convocadas huelgas y manifestaciones) y por una campaña para sucederle en la que los candidatos favoritos son el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, y sobre todo la jefa de la extrema derecha, Marine Le Pen, que según las encuestas conquistaría el Elíseo si se celebraran ahora las elecciones.

Durante los últimos 10 años, afirma haber trabajado "para intentar cumplir con sus compromisos" y "para superar juntos las crisis".

"Pueden contar con mi compromiso hasta el final", concluyó.

Este mensaje se publica exactamente 10 años después del anuncio de su candidatura desde un centro de aprendizaje en Bobigny (Seine-Saint-Denis), cuando había abandonado el gobierno de François Hollande unos meses antes.

"Quiero agradecer a todos los que estuvieron a mi lado el 16 de noviembre de 2016. Y a todos los que, sumándose a ellos, me apoyaron, se comprometieron, confiaron en mí y me permitieron llevar a cabo esta misión", escribió también.

El presidente, que no puede presentarse a un tercer gobierno consecutivo, completará su segundo mandato de cinco años el 13 de mayo.

"Diez años de colapso social", de "pobreza", de "represión de la democracia", de "aniversario nefasto", respondió Mathilde Panot, presidenta del grupo parlamentario de LFI.

El candidato presidencial comunista Fabien Roussel , en declaraciones a BFM, se refirió a un "mea culpa indigno" en vista de las "fracturas" que "son graves".

Con AFP

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