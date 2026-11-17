Robert Pattinson fue presentado el lunes 16 de noviembre como el próximo James Bond, convirtiéndose en el séptimo actor en interpretar al emblemático espía británico y el primero desde que Amazon MGM se hizo cargo de la querida saga cinematográfica.

El nombramiento de Pattinson se produce durante el parón más largo en la historia de 007 y pone fin a años de especulaciones desenfrenadas sobre quién heredaría el papel de Daniel Craig. Se produce cinco años después de 'No Time to Die' (2021), la primera película en los 64 años de historia de Bond en la gran pantalla que concluía con la muerte del personaje. Pero 007 renacerá, una vez más, en la 26.ª película de Bond, dirigida por Denis Villeneuve.

"James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel de 007 es el mayor honor de mi vida", declaró Pattinson en un comunicado. "Decir que este papel es un sueño hecho realidad se queda corto. No podría estar más ilusionado con esta colaboración y con el trabajo que nos espera junto a este fantástico equipo".

Pattinson no ha entrado en el torbellino de rumores sobre Bond hasta hace poco, tras revelarse que se presentó a una prueba de cámara para el papel. Según se informa, entre los demás candidatos se encontraban Callum Turner, Josh O’Connor, Jack Lowden y Nicholas Hoult.

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Mayor de lo habitual para un debutante en el papel de Bond

Aunque desde hacía tiempo se esperaba que los productores se decantaran por una estrella joven y con menos experiencia, en su lugar optaron por uno de los actores más conocidos de su generación. Pattinson, de 40 años, también tiene una edad relativamente avanzada para debutar como 007. El actor se encuentra actualmente rodando otro papel emblemático en 'The Batman Part II'.

Pattinson llega ya vinculado a tres megafranquicias: 'The Batman', 'Crepúsculo' y 'Harry Potter'. Pero desde su salto a la fama con 'Crepúsculo', ha trabajado principalmente en películas más independientes y de autor, como 'Good Time', de los hermanos Safdie; 'El faro', de Robert Eggers, y 'Mickey 17′, de Bong Joon Ho. A principios de este año, recibió críticas muy favorables por su interpretación de un villano en 'La Odisea', de Christopher Nolan.

Imagen de archivo en la que Daniel Craig aparece en el estreno de la película 'No Time To Die' en Londres el 28 de septiembre de 2021.

Villeneuve afirmó que había sido una decisión difícil, pero acertada. "Estábamos rodeados de un talento extraordinario, pero solo puede haber un 007. Estoy encantado de dar la bienvenida a Robert Pattinson como nuestro nuevo James Bond. Tiene el espíritu atemporal de 007 y aporta un aire completamente nuevo. Estoy deseando empezar", declaró el director en un comunicado.

El casting llega en un momento crucial para la franquicia. En 2022, MGM, el estudio que llevaba mucho tiempo a cargo de Bond, fue adquirido por Amazon por 8.500 millones de dólares. Tras un tira y afloja sobre los próximos pasos para 007, los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson cedieron el control creativo de Bond en 2025.

La aún sin título 'Bond 26′ es la primera película desde la inaugural 'Dr. No', de 1962, en la que un Broccoli no ha elegido personalmente al superespía.

Fin de un parón sin precedentes en la saga Bond

La elección del nuevo Bond recayó, en cambio, en los productores Amy Pascal —antigua directora de Sony Pictures y productora de 'Spider-Man’— y David Heyman, responsable de 'Harry Potter' y 'Paddington'. Se contrató a Steven Knight (’Peaky Blinders', 'Locke') para escribir el guion.

Antes incluso de que Craig dejara el papel, los rumores y las apuestas sobre quién seguiría los pasos de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Craig no cesaron prácticamente ni un momento. Idris Elba, por ejemplo, se ha pasado la mitad de su carrera desmintiendo las especulaciones sobre 007.

La franquicia de Bond nunca se ha detenido a lo largo de su historia. Sin embargo, la 26.ª entrega llegará tras la ausencia más larga que ha sufrido Bond hasta la fecha. Teniendo en cuenta que 'No Time to Die' terminó el rodaje en 2019 (su estreno se retrasó debido a la pandemia de coronavirus), la pausa se ha alargado aún más.

Esta imagen publicada por Amazon MGM Studios muestra a Robert Pattinson, nombrado como el próximo James Bond, sustituyendo a Daniel Craig, procedente de la popular franquicia cinematográfica.

Algunos aficionados se muestran escépticos respecto a la nueva etapa de Bond, ahora bajo el control de Amazon. Mike Hopkins, director de Prime Video y Amazon MGM Studios, se ha comprometido a mantener el legado de la franquicia y a marcar el inicio de "la siguiente fase del legendario 007 para el público de todo el mundo".

Está en juego una de las sagas cinematográficas más lucrativas de Hollywood, basada en la serie de novelas de Ian Fleming. Las películas de Bond han recaudado más de 7.000 millones de dólares en todo el mundo en taquilla.

’No Time to Die' recaudó 774 millones de dólares en 2021. Las películas también generan un sinfín de otras fuentes de ingresos, desde acuerdos de streaming y videojuegos hasta los Aston Martin.

Aunque algunos actores que interpretaron a Bond llegaron a considerar el papel como un yugo, a Craig le convirtió en un nombre muy conocido. El actor británico no gozaba de gran notoriedad antes de su casting y, en aquel momento, fue objeto de burlas por ser el primer "Bond rubio".

"Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, señor Bond"

Entre las reacciones a la elección de Pattinson destacó la del rey Carlos III y su esposa Camila, quienes publicaron un mensaje de bienvenida en redes sociales para el nuevo intérprete de un personaje de ficción subordinado en la práctica a la corona, pues, de existir, James Bond sería un agente del servicio exterior británico MI6.

Su predecesor en el papel de 007 también tuvo una interacción memorable con la realeza británica, pues en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Craig interpretó al agente en una misión muy especial: llevar hasta la ceremonia a la reina Isabel II.





En un video, se le veía entrando al palacio de Buckingham para recoger a la monarca y dirigirla hacia un helicóptero, desde el cual supuestamente ambos saltaban en paracaídas, en una escena que cortaba inmediatamente al ingreso de Isabel II al estadio Olímpico de Londres.

Mientras que el reinado de Isabel II coincidió con las primeras 26 películas y los seis intérpretes iniciales, Pattinson es el primer agente 007 del periodo de Carlos III en el trono británico.

Adaptado de su versión original en inglés

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