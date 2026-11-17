Lo esencial:
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Un mensaje contra el consumismo y las desigualdades: En su última jornada en Perú, el papa pidió construir una sociedad más solidaria y menos individualista. Durante su visita a una casa de acogida en Lima, reclamó mayor protección para los ancianos y las personas vulnerables.
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La emoción de la visita debe convertirse en compromiso: La teóloga Véronique Lecaros destacó que el mensaje del pontífice apunta a que la celebración no quede en un recuerdo, sino que se traduzca en acciones concretas y en una comunidad «unida sin uniformidad», capaz de superar las polarizaciones.
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Un papa que reivindica su dimensión global: Según Lecaros, el recorrido por Uruguay, Argentina y Perú también expresa la voluntad de León XIV de proyectarse más allá de Estados Unidos y acercarse a los desafíos del Sur Global. El pontífice concluyó su gira con una misa multitudinaria en Lima.
A continuación la información más relevante del cierre de la visita del papa a Suramérica este 16 de noviembre de 2026.
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