Un mensaje contra el consumismo y las desigualdades: En su última jornada en Perú, el papa pidió construir una sociedad más solidaria y menos individualista. Durante su visita a una casa de acogida en Lima, reclamó mayor protección para los ancianos y las personas vulnerables.

La emoción de la visita debe convertirse en compromiso: La teóloga Véronique Lecaros destacó que el mensaje del pontífice apunta a que la celebración no quede en un recuerdo, sino que se traduzca en acciones concretas y en una comunidad «unida sin uniformidad», capaz de superar las polarizaciones.