En su última intervención antes de abandonar el país, donde vivió durante más de dos décadas y adquirió la nacionalidad peruana, pidió transformar la emoción que despertó su visita en un compromiso duradero con las personas más vulnerables. "Perú necesita más oasis fraternos y menos desiertos individualistas", afirmó.

Durante su visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, el pontífice cuestionó el abandono de las personas mayores y de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. "No se protege al más débil e indefenso, sino que se abusa de él", advirtió. También invitó a los peruanos a preguntarse por qué persisten las desigualdades en un país con una larga tradición de caridad cristiana y llamó a defender a niños, jóvenes y ancianos. Su mensaje apuntó a convertir "los áridos desiertos del materialismo y el consumismo en verdes praderas de solidaridad y entrega generosa".

De la emoción a una comunidad solidaria

Para Véronique Lecaros, jefa del Departamento Académico de Teología de la Pontificia Universidad Católica, el mensaje de León XIV busca que el entusiasmo generado por su visita no quede reducido a un recuerdo. La especialista consideró que el desafío consiste en trasladar esa experiencia colectiva a la vida cotidiana.

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"Lo que él quiere decir es: no se queden así. Pónganse a hacer fructificar estos momentos. Que quede la solidaridad", afirmó Véronique Lecaros, jefa del Departamento Académico de Teología de la Pontificia Universidad Católica, en diálogo con France 24 en español.

La teóloga destacó que durante los días de visita se vivió un clima de celebración y cercanía en torno al pontífice, que también permitió reforzar un sentimiento de pertenencia compartida. Sin embargo, advirtió que esa experiencia debería tener continuidad más allá de los actos religiosos. El objetivo, explicó, es construir una comunidad capaz de superar las divisiones sin borrar las diferencias.

En ese sentido, vinculó el mensaje del papa con algunas de las reflexiones de su encíclica Magnifica Humanitas, en la que aborda el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial. Según Lecaros, León XIV advierte sobre la capacidad de las redes sociales y de estas herramientas para profundizar la polarización. Frente a esa tendencia, señaló, el pontífice encuentra en las expresiones de fe popular y en las devociones religiosas espacios de encuentro entre personas que pueden superar sus diferencias.

"Esta superación de las polarizaciones no tiene que quedar en un momento, sino que a partir de ahí construyamos una comunidad unida sin uniformidad", sostuvo.

El papa León X abraza a una persona indígena durante un encuentro con misioneros y representantes de pueblos indígenas amazónicos en el paseo marítimo de Puerto Callao, en el lago Yarinacocha, durante su viaje de 12 días a Sudamérica, de regreso a Perú, donde anteriormente sirvió como misionero y obispo. La imagen corresponde al 15 de noviembre de 2026.

Un papa estadounidense que reivindica al Sur Global

La visita a Perú también tuvo una dimensión geopolítica. León XIV, nacido en Estados Unidos y con una extensa trayectoria pastoral en América Latina, eligió recorrer Uruguay, Argentina y Perú en su primera gira por la región. Su paso por este último país tuvo un significado particular: vivió allí desde 1982, cuando llegó como misionero, y permaneció hasta 2023, con distintos períodos de actividad pastoral, incluidos sus años como obispo de Chiclayo.

Para Lecaros, el recorrido también permite interpretar cómo el pontífice busca definir su identidad más allá de su lugar de nacimiento. La especialista recordó que, cuando Donald Trump lo invitó a participar en los actos por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, León XIV eligió visitar Lampedusa, una isla italiana vinculada a la recepción de migrantes, en lugar de viajar a territorio estadounidense.

"No ha ido a Estados Unidos, ha ido al Perú y ha ido a América Latina. Creo que ahí reivindica que no es solamente un papa de Estados Unidos", afirmó Lecaros.

A su juicio, el pontífice también busca mostrar su dimensión internacional y su cercanía con las dificultades de los países en desarrollo. "Es un papa global, que entiende, no intelectualmente, sino que entiende, participa, se conmueve con las dificultades y los desafíos del Sur Global", agregó.

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Una despedida multitudinaria en Lima

En su última jornada en Perú, León XIV también recibió las llaves de la provincia portuaria del Callao, de manos de su alcalde, César Pérez. El reconocimiento tuvo un significado especial porque el pontífice fue administrador apostólico de esa diócesis durante la pandemia de covid-19, mientras continuaba al frente de la diócesis de Chiclayo. Al agradecer el homenaje, respondió con el tradicional grito de celebración de la ciudad: "¡Chim Pum, Callao!".

La despedida culmina con una misa en la Base Aérea de Las Palmas, en Lima, para la que se espera la asistencia de más de un millón de personas. Cientos de miles de fieles llegaron desde distintos puntos del país para participar en la ceremonia, que puso fin a su primera gira latinoamericana, después de sus visitas a Uruguay y Argentina.

El viaje marcó el regreso de León XIV a un país con el que mantiene un vínculo de más de cuatro décadas. Tras haber llegado como misionero en 1982, fue obispo de Chiclayo durante casi ocho años y adquirió la nacionalidad peruana. Su despedida estuvo atravesada por ese vínculo personal, pero también por un mensaje que buscó proyectar más allá de la celebración religiosa: la solidaridad, la defensa de los más vulnerables y la construcción de una sociedad menos individualista.

Con información de EFE.

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