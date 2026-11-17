La ofensiva hutí amenaza con ampliar el control de los rebeldes sobre una de las principales rutas marítimas de la región, mientras Riad intenta reforzar la defensa de Adén, sede del Gobierno yemení reconocido por varios paíes de occidente. En paralelo, los enfrentamientos y los bombardeos dejaron nuevas denuncias de víctimas civiles en distintas provincias del país.

Los hutíes avanzan hacia el estrecho de Bab el Mandeb

Las fuerzas progubernamentales yemeníes respaldadas por Arabia Saudita anunciaron el repliegue de sus posiciones en la zona de Bab el Mandeb para concentrar sus esfuerzos en la defensa de Adén y las provincias vecinas. La decisión supone un revés para la ofensiva lanzada hace seis semanas con el objetivo de recuperar el control de la costa del mar Rojo y expulsar a los hutíes de las inmediaciones del estrecho.

El movimiento también amenaza con facilitar nuevos avances de los rebeldes hacia el sur. Según fuentes militares yemeníes citadas por Reuters, las tropas gubernamentales se replegaron hacia Al Suqiyah, a unos 150 kilómetros al oeste de Adén, aunque mantienen operaciones para recuperar posiciones costeras. En las zonas montañosas al norte de la ciudad de Taiz, los hutíes también se encuentran cerca del distrito de Tur al Bahah.

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El grupo rebelde, alineado con Irán, había logrado importantes avances en septiembre y posteriormente intensificó sus ataques con drones y misiles contra Arabia Saudita. El domingo reivindicó bombardeos contra el aeropuerto internacional Rey Khalid y un centro financiero de Riad, además de dos estaciones de bombeo del oleoducto Este-Oeste. Las autoridades saudíes no confirmaron de inmediato esos ataques. Este lunes, la coalición liderada por Riad anunció que interceptó dos drones lanzados por los hutíes en las regiones de La Meca y Riad.

El control de esta zona tiene una importancia estratégica para el comercio energético. La guerra en Oriente Medio ya afecta al tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz y Arabia Saudita está utilizando el oleoducto Este-Oeste para trasladar alrededor de cuatro millones de barriles diarios de crudo hasta el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, una vía que representa cerca del 4% del suministro mundial.

Una coalición liderada por Arabia Saudita estuvo combatiendo en la guerra civil de Yemen desde 2015, del lado del gobierno.

Irán ataca bases estadounidenses en Baréin

La escalada también se extendió a Baréin, donde se encuentra el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense. Las autoridades del país anunciaron que sus defensas aéreas interceptaron varios ataques iraníes, los primeros de este tipo desde septiembre.

La Guardia Revolucionaria iraní reivindicó el lanzamiento de seis drones contra una base militar estadounidense en territorio bareiní, en represalia por lo que calificó como acciones hostiles de Washington. Dos días antes, Teherán había asegurado que atacó una instalación de radar estadounidense de alerta temprana en el país, una afirmación que el Ejército de Estados Unidos negó. Según Washington, sus fuerzas interceptaron dos drones sin que se produjeran daños.

Los nuevos ataques pueden complicar los intentos del presidente estadounidense, Donald Trump, de reducir la intensidad del conflicto. Tras la derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato, en las que la impopularidad de la guerra contribuyó al resultado adverso, el mandatario había moderado sus declaraciones sobre la necesidad de alcanzar un acuerdo diplomático con Teherán. En los últimos días, incluso planteó que podría abstenerse de nuevos ataques contra Irán si no se producían provocaciones adicionales, aunque mantendría el bloqueo naval estadounidense sobre el país.

En este contexto, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, tiene previsto viajar este martes a Omán para reunirse con su homólogo. El país, situado en la costa sur del estrecho de Ormuz, desempeñó un papel de mediación durante la crisis.

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Nuevas denuncias de víctimas civiles en Yemen

La escalada militar estuvo acompañada de nuevas acusaciones de ataques contra población civil. Los hutíes denunciaron este lunes bombardeos atribuidos a Arabia Saudita en varias provincias yemeníes que, según sus autoridades, provocaron muertos y heridos, además de daños en viviendas e instalaciones públicas.

En Saná, un niño murió y otras siete personas resultaron heridas, entre ellas una mujer y otra niña, cuando un dron impactó contra una vivienda en el barrio de Jadir, en las afueras de la capital. En la provincia de Amrán, los rebeldes informaron de dos muertos y ocho heridos en tres ataques contra una gasolinera. También denunciaron bombardeos contra el aeropuerto de Al Hodeida y la destrucción de un centro de acogida para migrantes africanos en la provincia de Saada.

Las acusaciones incluyen ataques en las provincias de Taiz y Lahj, dos de las zonas más afectadas por los enfrentamientos entre los hutíes y las fuerzas progubernamentales. Por su parte, fuentes médicas señalaron que los rebeldes lanzaron el domingo misiles contra un puesto de control de seguridad en Lahj, donde murieron 16 personas, incluidos civiles que viajaban por la zona.

La situación humanitaria continúa deteriorándose, especialmente en Taiz, donde los combates y el asedio dificultan el acceso de la ayuda. Según Reuters, alrededor de la mitad de las 300.000 personas desplazadas por los últimos enfrentamientos en Yemen se encuentran en esa ciudad, donde los suministros no logran entrar y los civiles tienen dificultades para salir.

Con información de Reuters y EFE.

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