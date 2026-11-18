Las interrupciones tecnológicas que dejaron sin correo electrónico a muchas empresas y provocaron la cancelación de miles de vuelos en los últimos días se extendieron el martes a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), mientras que la Administración del presidente Donald Trump restaba importancia a las preocupaciones sobre un problema de mayor alcance.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el miércoles a primera hora que no había pruebas de que las recientes interrupciones tecnológicas en los sistemas de transporte aéreo, bancarios y de seguridad nacional de Estados Unidos estuvieran relacionadas entre sí o con algún delito cibernético.

La NSA afirmó que su red sufrió una "degradación temporal" durante unas tareas de mantenimiento rutinarias, pero que las "capacidades críticas para la misión" seguían operativas. La serie de interrupciones en sistemas críticos, que el lunes también afectó al sistema bancario, llevó incluso a algunos aliados de Trump a exigir más información.

"Si todo esto es una coincidencia, es como la mayor coincidencia de la historia del mundo", declaró a los periodistas el senador estadounidense Josh Hawley, republicano por Misuri.

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Trump había restado importancia anteriormente a los incidentes, lo que suscitó dudas sobre si el Gobierno y el sector privado se habían precipitado al recortar personal técnico.

"Es como cuando eres grande y poderoso, y tienes todo el dinero. Cosas así pasan. No pasa nada", declaró Trump a los periodistas en Manila, donde asistía a la conferencia económica de la ASEAN.

Interrupciones diarias

Las interrupciones relacionadas con la tecnología se han producido todos los días laborables desde el jueves 12 de noviembre, cuando una avería de Microsoft afectó a muchos de sus servicios, incluido el correo electrónico.

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Al día siguiente, la Administración Federal de Aviación ordenó una suspensión de vuelos a nivel nacional que duró cuatro horas y media, la interrupción más larga del tráfico aéreo en EE. UU. desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La oleada de interrupciones incluyó un fallo técnico de United Airlines (UAL.O) el lunes, que retrasó unos 150 vuelos, el mismo día en que un problema de software de JPMorgan Chase (JPM.N) interrumpió algunos servicios bancarios.

El martes, Apple (AAPL.O) afirmó que estaba trabajando para restablecer sus sistemas después de que una actualización interna provocara una interrupción que afectó a servicios para clientes como iCloud y Apple Pay. Según Apple, el problema no se debió a un ciberataque.

La aseguradora Marsh (MRSH.N) también informó el martes de que sus clientes habían notificado 105 incidentes cibernéticos en las dos últimas semanas de octubre, más del doble de los 48 registrados en las dos últimas semanas de mayo.

El mismo día, se produjo un fallo crítico del lenguaje de programación Java, usado en varias de las páginas web más visitadas del mundo, que afectó la plataforma de reuniones virtuales Zoom, la multinacional de banca y servicios financieros HSBC y el portal de CNN, entre otros sitios.

A los expertos les preocupa que las herramientas de IA estén alimentando un aumento de la actividad cibernética, ya que las empresas de ciberseguridad detectan con frecuencia casos de hackers que utilizan la IA para lanzar decenas de intrusiones a la vez.

"La reciente serie de graves interrupciones en distintos sectores pone de relieve hasta qué punto nuestra infraestructura digital está interconectada, y cómo un único fallo técnico o una actualización de software puede provocar un efecto en cadena con repercusiones desmesuradas en sistemas críticos", afirmó Cynthia Kaiser, quien ostentara un alto cargo del FBI en materia cibernética y es actual vicepresidenta sénior del Centro de Investigación sobre Ransomware de la empresa de ciberseguridad Halcyon.

Es probable que la racha de interrupciones tecnológicas se deba a problemas derivados de las actualizaciones de los sistemas, declaró el martes el director de Inteligencia Nacional de EE. UU., Jay Clayton, en una entrevista con Fox Business.

"No vemos indicios de un ciberataque coordinado… Y tampoco vemos indicios de una actividad patrocinada por un Estado en este caso. Y podemos estar bastante seguros de ello", afirmó Clayton.

Atribuyó la interrupción del servicio de la NSA a los parches implementados para una vulnerabilidad de PHP descubierta mediante inteligencia artificial el mes pasado, un fallo que podría permitir a los piratas informáticos tomar el control de los servidores de forma remota.

"Todo el mundo reconoce que es hora de actualizar sus sistemas y, al hacerlo, no siempre funcionan como se esperaba; en algunos casos, los sistemas tienen que pasar el relevo a otros, y esos traspasos no se están llevando a cabo como se esperaba", explicó Clayton en el programa 'Claman Countdown' de 'Fox Business'.

Despidos, advertencias, fallas

En muchas organizaciones —tanto privadas como públicas— las interrupciones de servicio se producen tras los despidos y, en algunos casos, las advertencias explícitas sobre posibles fallos.

En la Administración Federal de Aviación Civil (FAA), que se vio afectada por los recortes de plantilla impulsados por Elon Musk tras la llegada al poder de Trump el año pasado, el Congreso advirtió de que el acelerado proceso de modernización de la agencia estaba mal organizado y podía provocar interrupciones en el servicio.

United Airlines afirmó el año pasado que los avances en inteligencia artificial le habían ayudado a reducir la plantilla directiva en un 4% y que tenía previsto recortarla otro 4% este año.

En Microsoft, la interrupción del servicio de correo electrónico se produjo un mes después de que la empresa anunciara que ofrecía indemnizaciones por despido a una cuarta parte de su plantilla global, una medida que sigue a anteriores reducciones de nómina.

Aunque no hay pruebas de que la pérdida de puestos de trabajo en ninguna de estas empresas haya provocado las interrupciones, una sindicalista del sector tecnológico señaló que los recortes tienden a reducir los márgenes de seguridad.

"Parte de la resiliencia de un sistema proviene de las personas que tienen experiencia con él", afirmó Liz Fong-Jones, que lleva 20 años trabajando en cuestiones relacionadas con la resiliencia del software.

El senador demócrata Jack Reed, de Rhode Island, se sumó a las peticiones para que la Casa Blanca facilitara más información.





"En los últimos días, Estados Unidos ha sufrido fallos técnicos en todos los ámbitos", declaró Reed a los periodistas. "El presidente tiene que ponerse al frente de la situación, explicar al pueblo estadounidense lo que está pasando y hacerlo rápidamente, y esa es una tarea que, en estos momentos, no está llevando a cabo".

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