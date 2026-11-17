Lo esencial:
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Francia aseguró que defenderá "a toda costa" la seguridad europea en las conversaciones sobre Ucrania.
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Las fuerzas ucranianas golpearon el puente de Kerch, que conecta Rusia con la península de Crimea.
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El gobernador prorruso de la región, Serguéi Aksiónov, informó de restricciones al tráfico. El ataque se produjo después de una serie de bombardeos rusos contra infraestructuras energéticas y ferroviarias ucranianas.
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El Estado Mayor ucraniano informó de un ataque contra el depósito Flash Energy, en la ciudad rusa de Azov, en la región de Rostov.
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Los ataques rusos alcanzaron dos puentes importantes de Kiev a última hora del lunes.
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Rusia derriba cientos de drones que tenían como objetivo Moscú.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación las principales noticias sobre la guerra en Ucrania de este lunes 16 de noviembre de 2026.
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