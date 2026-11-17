Francia aseguró que defenderá "a toda costa" la seguridad europea en las conversaciones sobre Ucrania.

Las fuerzas ucranianas golpearon el puente de Kerch, que conecta Rusia con la península de Crimea.

El gobernador prorruso de la región, Serguéi Aksiónov, informó de restricciones al tráfico. El ataque se produjo después de una serie de bombardeos rusos contra infraestructuras energéticas y ferroviarias ucranianas.

El Estado Mayor ucraniano informó de un ataque contra el depósito Flash Energy, en la ciudad rusa de Azov, en la región de Rostov. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los ataques rusos alcanzaron dos puentes importantes de Kiev a última hora del lunes.