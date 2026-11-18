Vladimir Putin asiste a su primera cumbre con presencia de potencias occidentales desde 2020. Xi Jinping es el anfitrión en el principal polo de innovación de China, Shenzhen. Donald Trump se encontrará por tercera vez desde mayo con el líder chino. Y pese a los atractivos de la cartelera de la cumbre de la APEC, un invitado todavía no confirmado está capturando toda la atención.

La especulación sobre la asistencia del líder norcoreano Kim Jong-un ha dejado en un segundo plano la jornada de instalación del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico; y todo por una foto en un elegante sillón color crema sobre la nieve de un complejo de esquí.

Kim apareció el 17 de noviembre en una fotografía publicada por la agencia oficial KCNA sentado en un sillón blanco, acompañado por su hija Kim Ju-ae, mientras inspeccionaba la zona turística en desarrollo en la ciudad de Samjiyon, cerca de la frontera con China.

La imagen fue tomada el 15 o el 16, pero su publicación, con Kim dirigiendo la mirada hacia los límites con el gigante asiático, desató de inmediato conjeturas en torno a su probable asistencia a la cumbre de la APEC.

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El mes anterior, Kim había hecho una visita sorpresa a otra ciudad fronteriza con China, Dandong, lo que marcó el primer campanazo sobre su probable presencia en Shenzhen.

Las versiones no confirmadas ganaron fuerza luego de que la agencia rusa 'Interfax' citara al vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, señalando que era posible que el presidente Vladimir Putin se reuniera con Kim en los márgenes de la APEC.

Ciertamente, otras señales previas fueron un poco más elocuentes que la foto del sillón. Interfax y otra agencia de noticias rusa, TASS, informaron que Jo Yong Won, miembro del Presídium del Buró Político y secretario del Comité Central del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, se reunió con Putin.

Jo había asistido a un foro en Moscú el lunes, en el que, según KCNA, denunció que el entorno de seguridad de Corea del Norte estaba siendo presionado peligrosamente por la “política hostil inveterada” de Washington hacia Pyongyang.

Jo, que es visto como un estrecho colaborador de Kim, se encontró con el líder ruso para conversar sobre el progreso de la cooperación entre ambos países.

Por su parte, el Ministerio de Unificación de Corea del Sur reveló el mismo día que una delegación norcoreana que había estado en Moscú desde el 14 de noviembre tenía la misión de monitorear una cumbre Estados Unidos-China-Rusia, que está programada para realizarse al margen de la APEC.

El Ministerio de Exteriores de China, sin embargo, no ha confirmado que se haya enviado una invitación a Kim, una posición que vuelve a ubicar la agenda del líder norcoreano de nuevo en el terreno de las hipótesis.

Beijing tiene potestad para invitar a países que no forman parte de la APEC, pero en teoría debería consultar previamente a los que sí son miembros.

Con Putin y también con Trump

La posibilidad de un encuentro con Putin, como el que sugirió Peskov, ha alimentado las perspectivas de que Kim se reúna también con Donald Trump en Shenzhen.

Consultado al respecto, el presidente estadounidense dijo el lunes, en una entrevista, que a Kim “le gustaría” reunirse, para agregar de inmediato: “Veremos qué pasa”.

En realidad, ha sido Trump el que ha manifestado en repetidas oportunidades el interés en un nuevo cara a cara con Kim, que no se produce desde hace siete años, y que el líder norcoreano ha estado eludiendo, en medio de molestias por la presión sobre su programa nuclear.

Según Pyongyang, las conversaciones con Washington no se reanudarán hasta que el tema de la desnuclearización quede fuera de la agenda. Por su parte, Trump ha hecho un guiño a Kim, al referirse a Corea del Norte como una “potencia nuclear”, una denominación que aliados de la región y de Occidente se han resistido a usar.

"No va a suceder de la noche a la mañana, pero eventualmente (Kim) espera desgastar al mundo para que acepte a Corea del Norte como potencia nuclear", evaluó en declaraciones a la agencia Reuters el exoficial nacional de inteligencia estadounidense para Corea del Norte Sydney Seiler, que hoy forma parte del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Según el experto, el interés de Trump sería sostener la reunión "simplemente para construir la relación".

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Analistas ven probable tanto el encuentro con el Kremlin como con la Casa Blanca. Según Seiler, Moscú "no haría eso (lanzar las declaraciones de Peskov) a menos que estuviera seguro de que se iba a reunir", y John Delury, profesor del Centro Hopkins-Nanjing, ve “pequeñas señales” de que "si Kim va a Shenzhen, va a hablar con Donald Trump”.

Otros expertos, sin embargo, dudan de los beneficios de estos encuentros bilaterales para Kim, más allá de las fotos oficiales, como advierte Kim Dong-yup, profesor del Instituto del Lejano Oriente de la Universidad de Kyungnam: "Supongamos que ofrecen levantar las sanciones. Pero las sanciones ya no están funcionando. No hay nada que ganar para Kim. ¿Por qué iría a abrirse a una posible incertidumbre?"

Pero Moscú y Washington no son los únicos que esperan a Kim en la APEC. Corea del Sur ve su posible aparición como una oportunidad para reanudar los diálogos. Su presidente, Lee Jae Myung, cree que Trump podría convencerlo de ello.

Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha pedido reiteradamente encontrarse con Kim para resolver el tema de los ciudadanos nipones secuestrados por Corea del Norte en las décadas de 1970 y 1980, un enfoque que Pyongyang ha rechazado.

Con Reuters, AP y EFE

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