En la nota dirigida al presidente Pedro Alliana, Emiliano Rolón Fernández manifestó que su renuncia se enmarca en el "juicio político procedimentalmente instalado en la Cámara de Diputados".

La dimisión del titular del Ministerio Público se produce en medio de la crisis política que ha desatado en el país la intervención de Ueno Bank, comunicada por el Banco Central (BCP) el pasado 3 de noviembre y que afectó a miles de clientes, entre ellas distintas instituciones públicas que depositaron sus recursos en ese banco durante el ahora truncado mandato de Santiago Peña.

Peña, actualmente en prisión preventiva, ha sido acusado por los presuntos delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

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El fiscal general, de 71 años y que ejercía el cargo desde 2023, es cuestionado por su gestión de las investigaciones sobre el banco digital Ueno Bank, motivo por el que diputados de la oposición impulsaban este martes un pedido de juicio político.

Rolón, abogado y doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Asunción, juró al cargo en marzo de 2023 con la promesa de aplicar justicia "sin distinción", combatir "grande males" del país, como la corrupción y el narcotráfico, y abrir el Ministerio Público a la consulta popular.

El Banco Central intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia, dejando a cientos de miles de clientes sin acceso a sus depósitos.

Varias mujeres se sientan frente a una sucursal cerrada de Ueno Bank, intervenida por el Banco Central de Paraguay en medio de una crisis de solvencia, en Asunción, Paraguay, el lunes 9 de noviembre de 2026.

La Presidencia paraguaya confirmó que recibió la nota, sin dar más detalles. Alba Rocío Cantero, de 50 años, ejercerá interinamente las funciones de fiscal general.

Horas antes de la renuncia, el Colegio de Abogados había pedido a Rolón en un comunicado "dar un paso al costado" para "preservar la institucionalidad" del Estado.

Alliana, hasta entonces vicepresidente, asumió la presidencia el 6 de noviembre en reemplazo de Peña, quien permanece en detención preventiva y fue trasladado este lunes a una cárcel militar.

Con AFP Y EFE

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